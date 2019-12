Sparťanský jubilant Pech: Jsem rád, že i my umíme škaredé góly | iSport.cz

Kdo přišel do vysočanské O2 Areny na ochutnávku před sobotním zápasem Open Air v Drážďanech, nemusel litovat. První ze dvou duelů Sparty s Litvínovem v tomto týdnu přinesl tucet branek a divoký výsledek 8:4. A to dva góly rozhodčí v prostřední části po přezkumu ještě neuznali. Naopak třetí sporná situace, po níž hosté využili trenérské výzvy, znamenala vyrovnání na 2:2, Lukáš Pech záhy přidal třetí trefu, a vzdorovitý soupeř se rozložil. V závěru se sice zápas ještě zašmodrchal, ovšem 36letý útočník dalším zásahem vnesl opět klid. Byl to jeho jubilejní 100. zásah ve sparťanském dresu.

Litvínovu nebyl nejprve uznán gól, jímž by šel do vedení 1:3, zanedlouho Sparta srovnala. Byly tohle okamžiky, které zápas zlomily?

„Je to možné. Dva slepené góly, ten můj byla střela z dálky, brankář si to měl pohlídat a pak padl ještě čtvrtý. Když to bylo 5:2, zápas byl víceméně rozhodnutý, i když Litvínov měl plno šancí. V obraně teď nehrajeme dobře, pouštíme hráče do předbrankového prostoru. Litvínov odtud mohl dát ještě víc gólů. Výsledek 8:4 vypadá jednoznačně, ale opak byl pravdou.“

Nicméně, nasázet osm gólů, to pro vás může být vzpruha, souhlasíte?

„Samozřejmě, ale spíš bych chtěl krotit to nadšení. Dostali jsme čtyři a mohli jsme dostat víc. Myslím, že jsme měli velkou kliku. Důležité je, že jsme v přesilovkách začali víc střílet, nehonili to jen po mantinelech, nepřehrávali si to ze strany na stranu. Byly tam taky clony, což je důležité. Pokud je víc hráčů před bránou, může tam cokoli propadnout. Jako při gólu Adama Poláška. Nevím, jestli to šlo vedle, ale Jirka Smejkal tam clonil a jak byl jejich hráč u něj napasovanej, trefilo ho to a šlo to do jejich brány. Škaredý gól, ovšem platí. Jsem rád, že i my takové umíme dávat.“

Sparta - Litvínov: Domácí šli do vedení, když se z pravé strany trefil Pech, 3:2

Možná to byla ta nejlepší reklama na sobotní duel v Drážďanech…

„Samozřejmě. Uvidíme, co od toho čekat. Už jsme to hráli v Brně, doufejme, že nebude sněžit, že bude hezké počasí. Může mrznout, ale ať nepadá sníh, ať z toho lidi něco mají, a hráči si to užijí. Já jsem taky rád, že můžu nastoupit.“

Naladíte se středečním Winter Classic NHL v Texasu?

„Já hokej nesleduju, nemám na to moc čas. Podívám se občas na góly, sestřihy. Ale celý zápas ne, já se nemůžu v klidu sám podívat pomalu ani na Večerníček.“

Třikrát se přezkoumávala situace na videu. Nebylo těžší se udržet v tempu?

„Ty prodlevy jsou nepříjemné. Ale to patří k hokeji. Zavedli nově trenérskou výzvu, jsem rád, že to je, kdyby se to ještě posunulo někam dál. Časem se to určitě ještě zdokonalí, vyladí. Rozhodčí se musí podívat a vynést nějaký verdikt. Jsou v presu, mají to složité, když stojí dlouho u videa a nevědí si rady, jestli uznat nebo ne. Nezávidím jim. Každý to respektuje, nikdo se nerozčiluje. Když to nebylo, všichni nadávali, takhle se na to můžou podívat. Pomohlo to i v tom, že se uklidnily emoce.“

SESTŘIH: Sparta - Litvínov 8:4. Pražané rozstříleli svého soupeře a Lukáš Pech vsítil dvě branky