SESTŘIHY: Kometa dala devět gólů, Sparta osm. Liberec po obratu drží trůn | iSport.cz

Peter Mueller slaví hattrick do sítě Karlových Varů • ČTK

Jaroslav Vlach z Liberce slaví zásah do sítě Zlína • ČTK

Peter Mueller slaví hattrick do sítě Karlových Varů • ČTK

SOUHRN | V posledním hracím dni Tipsport extraligy v roce 2019 se nový lídr tabulky udržel na čele. Hokejisté Liberce doma porazili Zlín 2:1 a do nového kalendářního roku vstoupí z prvního místa díky patnácté výhře z šestnácti zápasů. Kometa velice potěšila své fanoušky, když doslova rozdrtila Karlovy Vary 9:1, pět bodů (3+2) si připsal americký sniper Peter Mueller. V přímé bitvě o třetí místo zvítězila Plzně 3:2 po nájezdech proti Mladé Boleslavi. Sparta v posledním utkání před Silvestrem doma skolila Litvínova 8:4 a nadále se drží na dostřel Bílým Tygrům.

Vyrovnanou bitvu rozsekl Němec

Už ve druhé minutě zaváhali hosté při střídání a rozjetý Straka přesnou ranou z mezikruží otevřel skóre. Následný plzeňský nápor otupil Krošelj. Slovinský gólman vyrazil tvrdou střelu volného Pulpána a zlikvidoval i Koldovu šanci. Ve 14. minutě Středočeši vyrovnali, když se po vyhraném vhazování prosadil z dorážky Skalický.

Domácí stihli rychle odpovědět během přesilové hry, poté co od zadního mantinelu odražený puk vrátil do sítě Indrák. O 50 vteřin později sice Skalického bombu ještě stačil gólman Frodl vyrazit, ale střelou do odkryté branky vyrovnal na 2:2 Pláněk. V závěru třetiny měli početní výhodu i hosté, Hrbas však trefil jen levou tyčku a Jegličovu dorážku zastavil vleže Frodl.

Prostřední část začala z obou stran o poznání opatrněji. Ve 25. minutě v dobré pozici neuspěl Hrbas a za chvíli na druhé straně z rychlého brejku nestačil bekhendem přesně zakončit Moravčík. Po polovině utkání při vyloučení Klepiše už domácí slavili třetí gól, Robova trefa ovšem nemohla být uznána pro Fillmanovo předchozí nepotrestané posunutí branky. Zbytek druhé třetiny nabídl pouze osobní souboje a boj ve středním pásmu.

Taktická bitva pokračovala také v závěrečné dvacetiminutovce. Až při druhém Mertlově trestu zápasu zabránil Frodl na brankovišti zakončujícímu Stránskému překlopit vedení na stranu Mladé Boleslavi. Jinak se gólové příležitosti rodily těžce, v 53. minutě po dobré práci Eberleho za brankou volný Vráblík z pravého kruhu vypálil nad. Poté Indiáni nedotáhli dvě slibná přečíslení a utkání se muselo prodlužovat.

V nastavení nejprve Kantner po Gulašově přihrávce trefil levou tyč a při následném vyloučení Šťastného orazítkoval brankovou konstrukci bombou od modré čáry také Moravčík. Druhý bod nakonec zajistil Indiánům vítěznou penaltou Němec, který uspěl povedeným forhendovým blafákem.

Ohlasy trenérů

Ladislav Čihák (Plzeň): "V první třetině jsme byli o trochu aktivnější. Boleslav se potom zvedla a odpověděla na naše góly. Bylo to hodně atraktivní utkání, hrálo se aktivně na obou dvou stranách. Přelévalo se to. Nakonec pro oba zasloužený bod. Ceníme si toho, že jsme konečně dokázali prolomit boj o bod navíc."

Pavel Patera (Mladá Boleslav): "Myslím si, že to byl hezký a vyrovnaný hokej. Podle mě zasloužený bod pro oba týmy. Nájezdy jsou loterie a my jsme bohužel nevyhráli. Situaci před plzeňským neuznaným třetím gólem jsem měl daleko. Na pokyn gólmana jsme si vzali challenge."

SESTŘIH: Plzeň - Mladá Boleslav 3:2sn. Až sedmá série nájezdů rozhodla o zisku bonusového bodu domácího celku

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 01:39. Straka, 15:16. Indrák, . V. Němec Hosté: 13:08. Skalický, 16:06. Pláněk Sestavy Domácí: Frodl (Kolář) – Budík, Čerešňák, Pulpán (A), Moravčík, Jank, L. Kaňák, Vráblík – Kantner, Mertl (A), Gulaš (C) – V. Němec, Kracík, Pour – Straka, Kodýtek, Eberle – Rob, Kolda, Indrák. Hosté: Krošelj (Peters (A)) – Ševc, Kurka, Dlapa, Pláněk, Hrbas, Fillman, Hrdinka – Skalický, Zbořil (C), Klepiš – R. Zohorna, Jeglič, Šťastný – Lunter, Bičevskis, J. Stránský – Flynn, Najman, P. Kousal. Rozhodčí Bejček, Hradil – Gerát, Jelínek Stadion LOGSPEED CZ Aréna Návštěva 5826 diváků

Rytíři přišli o vedení 2:0, pak řádil Ondrušek

Hned v úvodu zahrozil Nahodil, poté zachránila domácího gólmana Godlu tyčka po Dujsíkově nahození, ale jinak bylo v průběhu první třetiny o něco aktivnější a nebezpečnější Kladno. V její polovině zakončil Kaut do Konrádovy lapačky.

Pak už přišly i góly. A hosté k tomu napomohli svými fauly. Po Burianově prohřešku byl na konci povedené souhry Bílek, jenže těsně přestřelil. Dujsíkův krosček znamenal 51 sekund přesilovky pět na tři pro Středočechy. A ti nepohrdli - po 16 sekundách O'Donnell ze stejné pozice, z níž předtím zakončoval Bílek, otevřel skóre.

Hajný pak už při hře pět na pět neprostřelil Konráda. O chvilku později se ale prosadil z dorážky Kaut a Rytíři vedli už o dva góly. Snížit mohl ještě do přestávky Irgl, jenže Godla byl proti.

Zkušený lídr hostující ofenzivy měl také první větší šanci druhé části, když si vybruslil v početní výhodě do šance před domácím brankovištěm, i tento minisouboj ale vyhrál Godla. Irgl se pak ale přece jen dočkal, když povedenou ranou využil přesilovku a v 39. minutě vrátil Hanáky do hry.

Kladenští znervózněli a herní převaha se přestěhovala na hokejky hostů. V polovině 49. minuty pálil po Irglově nahrávce tvrdě od modré čáry Ondrušek a trefil přesně - 2:2. Půl minuty nato navíc fauloval Barinka, hosté ale možnost k dokonání obratu nevyužili.

Na tahu tak byli opět Rytíři. V 53. minutě udělal velkou chybu Škůrek, když prohrál souboj v blízkosti pravé Konrádovy tyčky s Redlichem, ten našel Strnada a domácí kapitán vrátil vedení Středočechům. Další Ondruškova bomba na začátku 58. minuty ale znamenala opětovné vyrovnání a zápas dospěl do prodloužení.

Pro Rytíře bylo však velkou komplikací naprosto zbytečné vyloučení Nashe z konce základní hrací doby. Jeho seknutí přišlo domácí draho - hned v čase 60:25 rozhodl nekompromisní ranou Klimek.

SESTŘIH: Kladno - Olomouc 3:4p. Hanáci nakonec otočili vývoj zápasu ve svůj prospěch

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 12:29. O'Donnell, 14:46. T. Kaut, 52:39. J. Strnad Hosté: 38:09. Irgl, 48:32. Ondrušek, 57:01. Ondrušek, 60:25. Klimek Sestavy Domácí: Godla (Cikánek) – Nash, Austin, Kehar, Lakos, Barinka, Zajíc, Romančík – Redlich, Melka, J. Strnad – Bílek, Machač, Hovorka – Valský, Stach, Zikmund – Hajný, T. Kaut, O'Donnell. Hosté: Konrád (Lukáš) – Švrček, Valenta, Ondrušek, Dujsík, Vyrůbalík, Jaroměřský, Škůrek – Klimek, Nahodil, P. Musil – Burian, Strapáč, Irgl – J. Káňa, Kolouch, Olesz – Laš, Vodný, Skladaný. Rozhodčí Kiks, Mrkva – Hlavatý, Špůr Stadion ČEZ stadion, Kladno Návštěva 3327 diváků

Liberec - Zlín 2:1

Podrobnosti připravujeme...

SESTŘIH: Liberec - Zlín 2:1. Tygři těsně přehráli Berany

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 26:37. J. Vlach, 28:50. J. Vlach Hosté: 08:21. Šlahař Sestavy Domácí: Hrachovina (Schwarz (A)) – Šmíd (A), Knot, Derner, Graborenko, Kotvan, T. Hanousek – Lenc, Bulíř, L. Hudáček – A. Musil, Marosz, Ordoš – L. Krenželok (C), P. Jelínek, M. Zachar – J. Vlach, Najman, Průžek – D. Špaček. Hosté: Čiliak (Kašík) – Žižka (C), Nosek (A), Freibergs, Ferenc, M. Novotný, Řezníček, Hamrlík – Kubiš (A), Fořt, J. Ondráček – Okál, Honejsek, Šlahař – Dufek, Fryšara, Claireaux – Köhler, P. Sedláček, Popelka. Rozhodčí Hodek, Veselý – Kajínek, Rampír Stadion Home Credit Arena, Liberec Návštěva 7 500 (Vyprodáno) diváků

Pardubice - Vítkovice 2:4

Podrobnosti připravujeme...

SESTŘIH: Pardubice - Vítkovice 2:4. Ondřej Roman se podílel dvěma brankami na výhře hostů

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 34:48. Mandát, 55:00. Harju Hosté: 03:34. O. Roman, 19:23. D. Krenželok, 36:11. Werbik, 42:15. O. Roman Sestavy Domácí: Kacetl (Kantor) – J. Kolář (C), T. Voráček, Eklund, Holland, Mikuš, J. Zdráhal, Ivan – Svačina, Mandát (A), Tybor – Harju, Poulíček (A), Látal – Kusý, R. Vlach, D. Kindl – Pochobradský, Matýs, M. Beran. Hosté: Mi. Svoboda (20.–21. Dolejš) – Kvasnička, Trška, Výtisk (C), R. Černý, Šidlík, D. Krenželok – Roberts Bukarts, O. Roman, Lakatoš (A) – Schleiss, Š. Stránský, Razgals – Dej (A), R. Veselý, Mallet – T. Kubalík, Werbik, P. Zdráhal – Guman. Rozhodčí Jeřábek, Micka – Jindra, Zika Stadion enteria arena Návštěva 8315 diváků

Kometa - Karlovy Vary 9:1

Podrobnosti připravujeme...

SESTŘIH: Kometa Brno - Karlovy Vary 9:1. Peter Mueller svými body dopomohl k vysokému vítězství

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 06:02. Mueller, 17:03. Orsava, 20:33. Mueller, 25:55. Rákos, 27:47. Zaťovič, 30:50. Mueller, 44:20. Plekanec, 48:47. Vincour, 49:21. Baranka Hosté: 31:37. T. Rachůnek Sestavy Domácí: Vejmelka (Klimeš) – Malec, O. Němec, Pyrochta, Baranka, Gulaši, Svozil – Zaťovič, P. Holík, Mueller – Vincour, Plekanec, L. Horký – Hruška, Rákos, Orsava – Dočekal, Kusko, Kucsera – Kunc. Hosté: F. Novotný (21. Bednář) – Šenkeřík, Graňák (A), Šafář, Plutnar, D. Mikyska, Eminger – T. Rachůnek (A), Gríger, Flek – V. Polák, T. Mikúš, O. Beránek – Černoch, Raška I, Vondráček – Koblasa, Skuhravý (C), Kohout. Rozhodčí Šír, Úlehla – Bryška, Rožánek Stadion DRFG arena

Sparta - Litvínov 8:4

Podrobnosti připravujeme...

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 14:36. Košťálek, 28:09. Řepík, 29:19. Pech, 39:09. Polášek, 49:03. Smejkal, 50:34. Pšenička, 57:53. Pech, 58:30. Řepík Hosté: 19:59. J. Říha, 22:54. Kašpar, 51:32. Petružálek, 54:56. F. Lukeš Sestavy Domácí: Machovský (J. Sedláček) – Košťálek, Tomáš Dvořák, Polášek, M. Jandus, Piskáček, Blain, Poizl – Smejkal, Tomášek, Řepík – Sukeľ, V. Růžička, Rousek – Dvořáček, Pech, Forman – Vitouch, Pšenička, Říčka. Hosté: Honzík (Janus) – Ščotka, Jánošík, T. Pavelka, Kudla, Baránek, J. Říha, Kubát – F. Lukeš, V. Hübl, Petružálek – Jarůšek, M. Hanzl, Mahbod – Hedberg, Gerhát, Kašpar – Trávníček, Válek, Jurčík. Rozhodčí Lacina, Pražák – Brejcha, Hynek Stadion O2 arena (Praha - Vysočany) Návštěva 12 351 diváků

Z V VP PP P Skóre B 1. Liberec 29 18 4 1 6 99:75 63 2. Sparta 32 14 9 1 8 110:80 61 3. Plzeň 30 16 1 6 7 100:78 56 4. M. Boleslav 32 14 4 4 10 93:78 54 5. Brno 32 15 3 3 11 102:95 54 6. Třinec 31 15 2 3 11 101:82 52 7. K. Vary 32 13 5 2 12 113:90 51 8. Mountfield 32 12 3 3 14 79:82 45 9. Zlín 32 12 2 3 15 97:97 43 10. Olomouc 32 10 4 3 15 74:90 41 11. Kladno 32 10 2 5 15 75:106 39 12. Vítkovice 32 7 6 4 15 76:108 37 13. Litvínov 32 9 2 4 17 88:111 35 14. Pardubice 32 8 1 6 17 72:107 32 Generali Play-off

Generali Play-off Předkolo Generali Play-off

Předkolo Generali Play-off Sestup