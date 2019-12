Mueller oslnil šesti body. Zábavný zápas, můžeme být pyšní, líčil snajpr | iSport.cz

Stroj na body se zastavil na čísle šest. Velkolepý večer zažil Peter Mueller proti Karlovým Varům. Poprvé v extraligové kariéře dal hattrick, k tomu přidal tři asistence. „Osobní rekord,“ přitakal americký snajpr Komety, která zostudila Západočechy 9:1. Oslavy však kazilo zranění elitního centra Petra Holíka, jenž si ve druhé třetině po souboji s Dominikem Graňákem poranil nárazem o mantinel koleno a kotník. Vypadá to, že bude delší dobu mimo hru. „Doufám, že to nebude moc vážné,“ modlil se Mueller.

Je vám líto parťáka Holíka?

„Snad nebude chybět víc než jen pár dní. Když se stane něco takového, je to nepříjemné. Ať jde o kohokoliv. Nikoho nechcete vidět v takové pozici.“

Pro vás osobně velký večer, co?

„Jasně. Takový zápas moc často nezažijete. Nejde jen o mě, naši lajnu, ale o celý tým. Byl to zábavný zápas. Je super, že jsem mohl být jeho součástí. Vyhráli jsme 9:1 před vyprodanou halou. Opravdu jsme si to užili. Tohle se fakt nevidí každý den.“

Byl to prostě zápas, kdy šlo všechno jako by samo…

„Přesně. Měli jsme všechny dorážky, hned od začátku se nám dařilo. Dodržovali jsme taktiku, bruslilo nám to. Hra vycházela všem lajnám. Můžeme být na tento výkon hodně pyšní. Musíme ale podobně pokračovat i v Novém roce.“

Jak moc si ceníte hattricku?

„Pro mě je to první v extralize. Předtím jsem dal několikrát dva góly. Je skvělý pocit nastřílet tři branky před domácím publikem. Ale bez svých spoluhráčů bych to nikdy nedokázal. Hlavně jim patří kredit. Já jsem se jen snažil být v situacích, abych mohl vystřelit. Nejde mi jen o góly. Je potřeba pracovat dobře i do obrany. I když Petr (Holík) chyběl a museli jsme přeskupit lajny, dokázali jsme, že v tomto týmu se dá hrát s každým.“

Vyhráli jste během Vánoc všechny tři domácí duely. Přitom se říká, že je to psychicky velmi náročné. Jak to tedy je?

„Myslím, že tyto zápasy byly pro klub velmi kritické. Předtím to bylo nahoru dolů. Ale teď jsme to všichni včetně trenérů zvládli fantasticky. Měli jsme dobrou taktiku. Není snadné hrát doma třikrát během pěti dnů. To je jako v Americe. Je to test pro vaše tělo a mentální nastavení.“

