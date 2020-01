Pěkná loupež, glosoval po premiéře za Plzeň Zdráhal. Trejd doporučil i táta | iSport.cz

Nepočítáme-li krátkou prvoligovou epizodku v Havlíčkově Brodě a kanadskou juniorskou misi, strávil Patrik Zdráhal celou svou kariéru na Ostravsku. Vítkovice, Poruba a Havířov. Až nyní se 24letý útočník posunul o kus dál, neboť byl součástí novoroční výměny do Plzně. On na západ, Miroslav Indrák do Vítkovic. „Trošku jsem s tím počítal,“ přiznal Zdráhal, jemuž trejd doporučil i otec Pavel, bývalý extraligový hokejista. Na úvod přišla šťastná dvoubodová výhra (3:2 po nájezdech) v Olomouci.

Se štěstím jste zápas dotáhli do prodloužení, že?

„Olomouc byla asi o něco lepší, od nás to nebylo úplně ono. Ale jsou to super dva body, za které jsme hodně rádi. Jak se říká: pěkná loupež!“ (úsměv)

Co stálo za vaší dlouhou pasivitou?

„Nějak jsme přestali hrát a oni z toho těžili, dostali se do tlaku a zasypali nás střelami. Byli aktivnější.“

Ale vaše premiéra se podařila.

„Určitě je lepší, když se hned vyhraje. Jen doufám, že v tom budeme pokračovat.“

Jak se výměna za Miroslava Indráka seběhla?

„Už na Silvestra mi volal agent, že se asi něco bude dít, takže jsem s tím nějak počítal. Prvního ledna večer jsem se přesunul do Plzně, ve čtvrtek jsem byl na tréninku a v pátek už zápas.“

Čistě podle tabulky jste si polepšil asi o devět míst, což je příjemný bonus, že?

„Jasný, Plzeň je v Česku klub, který patří do top šestky. Jsem rád, že tady můžu být. Chci ukázat, že na to mám.“

Ve Vítkovicích to nebylo ono?

„Nedával jsem tolik gólů. Trošku mě na začátku zabrzdilo zranění, i když se na to nechci vymlouvat. Pak už to nebylo ono, cítil jsem to na sobě. Snad to bude lepší pro mě i pro Vítkovice.“



Ostravský klub ve vyjádření na svých stránkách zmiňoval vaši slabou produktivitu z posledních zápasů, takže výměna trenéra vám nepomohla?

„V poslední době už jsem vnímal, že asi důvěra trenérů nebude taková. Hrál jsem méně a méně, takže přišla výměna.“

Vaše role v Plzni by měla být jaká? Devět minut při debutu taky není úplně moc.

„Uvidíme. Kluci hrají dobře, šlape jim to, takže já jsem vůbec rád, že tady můžu hrát. Když budu mít víc minut, budu samozřejmě radši, ale nejdřív musím ukázat, že na to mám.“

Táta Pavel, který je bývalým extraligovým hokejistou, vám trejd doporučil?

„Jo, byl rád, že udělám změnu. Říkal mi, že to bude dobrý. A já mu věřím.“



Už jste za tak krátkou chvíli stihl poznat fenomén jménem Milan Gulaš?

„Znal jsem ho už dřív z reprezentace, protože jsem s ním byl jednou na srazu. To, co předvádí, je neskutečné. Prostě nejlepší hráč ligy.“

Když už jste to nakousl: co vy a nároďák?

„Samozřejmě mám motivaci se tam vrátit, ale teď na to není moc pomyšlení. Nejdřív musím začít bodovat a pak třeba postupně jednou...“

Jednou coby hráč Plzně?

„To se teprve uvidí, protože zatím jde jen o hostování do konce sezony.“

