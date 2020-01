Lev piloval s Plekancem buly. Teď si to zkusil proti němu: Je pořád lepší | iSport.cz

Po zápase s Kometou šel Jakub Lev pozdravit svoje bývalé spoluhráče. Usmíval se, byl spokojený. Co přišel do Hradce, užívá si samé výhry. Nejdřív v Pardubicích, pak nad Spartou a naposledy i nad Kometou. „Zase tak vyhecovaný zápas to pro mě nebyl. V Brně jsem hrál půl roku, něco mám už za sebou, tak se s tím umím vyrovnat,“ popisoval dojmy po výhře 2:1 po prodloužení.

Každopádně brněnská minulost nezůstala mimo pozornost spoluhráčů. „Radek Smoleňák už od rána křičel, že mě tenhle zápas bude něco stát, tak jsem vypsal samozřejmě prémie,“ culil se Lev.

„Ale hezky se mi to sečetlo,“ usmíval se a vypočítával, co ho zatím stálo angažmá v Hradci: „To máte zápisné, první zápas, teď zápas proti bývalému klubu... Už tam něco mám.“

Z centrů byl v hradeckém táboře druhým nejúspěšnějším mužem na buly po Petru Koukalovi (66 %). Proti Kometě vyhrál 9 z 19 vhazování. Jedno klíčové ale prohrál. Ve třetí třetině nad ním získal puk Tomáš Plekanec a Martin Zaťovič srovnal na 1:1. „Tomáš odehrál tisíc zápasů v NHL, byl specialistou na buly i tam. Mně se to vhazování nepovedlo a dostali jsme z toho gól,“ upřímně pak popsal situaci.

„Má dva tři styly, vím, co hraje. Ale bohužel... Jdeme do toho většinou silou. Já promáchl, on to trefil podruhé lehce. Myslím, že další hráč ze středu pak puk ještě přisunul. No a střela? Jednomu to proletělo mezi nohama, další puk tečoval kalhotama, byl to smolný gól,“ viděl ze svého pohledu Lev akci, ze které Kometa poslala zápas do prodloužení.

Když ještě působil v Brně, s Plekancem buly trénoval. „Chodili jsme spolu pravidelně, jednou až dvakrát týdny jsme si dali vhazování. Zatím je ještě o trošku lepší, bohužel,“ usmál se Lev. Když sečtete jeho bilanci v Hradci, kasa v kabině z něj má radost. A to ještě se čeká na jeho první příspěvek za premiérový gól za Mountfield. „Já právě nechtěl, aby to bylo všechno najednou. Dám ho příště,“ rozesmál se útočník.

SESTŘIH: Mountfield HK - Kometa Brno 2:1pr. Po krásné kombinaci rozhodl Smoleňák

