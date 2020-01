Poplach v Boleslavi. Kapitán Vondrka nehraje, Sparta loví Klepiše | iSport.cz

Útočník Sparty Jiří Smejkal se snažil procpat puk do branky, kotouč však měl v moci Gašper Krošelj • Barbora Reichová / Sport

V úterý hrála Mladá Boleslav své první utkání v novém roce. Na Spartě (2:3 sn) Bruslařům už popáté v řadě chyběl kapitán Michal Vondrka. Podle informací deníku Sport není sám hráč se svými výkony spokojený, po vlastní sebereflexi a domluvě s vedením nehraje a klub by nejraději opustil. Má o něj stále zájem Hradec? A co možný odchod Jakuba Klepiše?

Kolem mladoboleslavského klubu se v posledním týdnu dějí velké věci. Rojí se spekulace o možném odchodu klíčových a nejlépe placených hráčů týmu: Michala Vondrky a Jakuba Klepiše.

V minulém týdnu přišel web iDnes.cz se zprávou, že je blízko Vondrkův přestup do hradeckého Mountfieldu a Klepišův do Sparty. Jak se má situace nyní?

Vondrka do Hradce v nejbližší době neodejde. Zájem ze strany klubu byl, avšak aktuálně jednání utichla. „Někdy se daří, někdy ne. Je to náš kapitán, který tmelí kabinu. Sezona mu nevychází, ale tím si prochází každý. I já, když jsem hrál. Jestli odejde? Stát se může všechno,“ řekl Václav Nedorost, který má spolu s Radimem Vrbatou na starost sportovní úsek boleslavského klubu.

V úterý chyběl Vondrka v sestavě Bruslařů už popáté. Proč? Na to po utkání trenér Pavel Patera odmítl odpovědět. „Nějak děláme sestavu. Někdo je nemocný, někdo je mimo. I kdyby měl uraženou nohu, tak vám nic nepovím. Přece nebudeme soupeřům říkat stav našich hráčů. Pro nás už to je jako play off,“ odpálil dotaz kouč. Podle zpráv Sportu není sám hráč spokojený s vlastní výkonností a jedná se o jeho přesunu jinam. Je pravděpodobné, že ve středočeské organizaci jsou jeho dny sečteny.

„Registrujeme zájem o naše hráče, což je naprosto normální věc, která k této práci patří. Ale jak jsem řekl i v kabině hráčům, nikoho aktivně nenabízíme, nechceme se nikoho zbavovat. Výjimkou byl odchod Lukáše Žejdla, ale ten se měl udát vlastně už před několika týdny, čekali jsme jen na Lukášovo uzdravení. Snažíme se být prozíraví. Z důvodu nárůstu zápasů v druhé polovině sezony, jsme kádr rozšířili už během listopadu a prosince, takže teď chceme nechat tým v klidu hrát a uvidí se, v jaké budeme situaci na konci ledna. Třeba budeme naopak posilovat,“ dodal za Boleslav Vrbata.

A co situace kolem Klepiše a Sparty? „Nebudeme zastírat, že máme velké ambice a k nim potřebujete kvalitní hráče. V létě se řešilo, že k nám má přijít Zbyněk Irgl, teď se mluví o Klepišovi,“ reagoval v minulém týdnu sportovní manažer Sparty Petr Ton.

Dle posledních informací ani toto spojení není tak horké. V minulých dnech se údajně o transferu Klepiše do hlavního města opravdu jednalo, nyní je ale šance, že by tento třaskavý přestup klapnul, pouze v řádu několika málo procent. Stále ale platí, že je Sparta na hráčském trhu velmi aktivním dravcem, který chce před play off ulovit velké ryby.

