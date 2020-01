Gulaš tvrdě o rušení sestupu: Majitelé chtějí klid a teplo! Je možná stávka? | iSport.cz

Je naštvaný. A pořádně. Elitní extraligový snajpr Milan Gulaš je důrazně proti tomu, aby se za běhu sezony měnil herní řad nejvyšší tuzemské soutěže. Zrušení sestupu by mu vadilo natolik, že by v takovém případě zvažoval odchod do ciziny. „Nedokážu si představit, že bych měl v tomhle hrát. Snad zvítězí rozum a nestane se to,“ doufá kapitán Plzně.

Na hráče jako on diváci chodí. Chtějí je vidět. Plní hokejové zimáky, aby se pokochali jejich umem. Pokud by se skutečně Tipsport extraliga stala nesestupovou, s velkou pravděpodobností by klesly platy a tito top hráči by si hledali práci v zahraničí. „Liga by přišla o starší hráče a jejich zkušenosti, přišla by o kvalitu,“ burcuje Milan Gulaš k odporu, aby k ničemu takovému nedošlo.

Jak moc vás zpráva o tom, že některé kluby chtějí pozměnit regule soutěže v průběhu ročníku, zasáhla?

„Byla to pecka, nikdo nic takového nečekal. Já jsem se hned jako jeden z prvních ozval, protože mi to není lhostejné. Plno z nás mělo potřebu se k tomu nějak vyjádřit. Hned se to stalo tématem ve všech kabinách. Udělalo se i hlasování mezi hráči, které ukázalo jasná čísla. Mám to v ruce… 266 hráčů je proti uzavření ligy, což je obrovská masa těch kluků! Jsem hrozně rád za to, že je tady můžeme zastupovat a mluvit za ně. Je fajn, že jim to není lhostejné, jaký dopad to může mít na ligu. Soutěži by to velmi uškodilo.“

Vypadáte dost naštvaně.

„Ano, protože mi to fakt vadí. Tu ligu hrajete už nějaký rok, vyvíjíte se v ní. My starší hráči to všichni vnímáme podobně, proto jsme se tady sešli. Určitě z toho nejsme nadšení a jediné, co jsme mohli udělat, byl tenhle krok. Mohli jsme vystoupit, mohli jsme udělat referendum, což se nám v krátké době povedlo, a má to pozitivní ohlas. Jsem hrozně rád, že i bývalí hráči a legendy vystupují a říkají své názory. To je hrozně důležité a může mít vliv na budoucí rozhodnutí.“

V příštích týdnech budou probíhat jednání. Pokud by byla nesestupovost odhlasována až od příští sezony, souhlasil byste s ní?

„Já s tím nebudu souhlasit určitě nikdy. Ani za rok, ani za dvacet let. Dobře to říkal Michal Vondrka, my tady nezvedáme prapor za sebe, ale i za kluky, kteří přijdou po nás, a to je hrozně důležité. Mám radost, že si to kluci ve všech týmech uvědomují. Každý chce o něco hrát, ztráta motivace by byla neskutečná. Další věc jsou fanoušci, znamenalo by to obrovský úbytek. O tom jsem prostě přesvědčený, to mi nikdo nevymluví žádnými čísly. Byla by to obrovská škoda. My si toho musíme vážit, že lidi chodí, počty se zvyšují a to je jedině dobře. Myslím, že by ubyli i sponzoři.“

Máte pochopení pro majitele klubů, že chtějí soutěž z vrchu zakonzervovat?

„Podle mě jsou jejich důvody jen klid a teplo, když to řeknu takhle na plnou hubu. Jsem na druhou stranu rád, jak vystoupila Sparta, tradiční klub, který se ozval jako jeden z prvních. Nebo Liberec, obrovské kluby, které k tomu mají co říct. Také jim to není lhostejné, i když ti majitelé by mohli mít klid v podobě uzavřené ligy. Ale nechtějí to, což je super, já si toho vážím. Ti lidé mají můj osobní obdiv a respekt.“

S plzeňským bossem Martinem Strakou jste se o tom bavil?

„Nebavil, ale souhlas k uzavření extraligy bych od něj určitě neslyšel.“

Uvažoval jste, jak budete situaci řešit, pokud se extraliga opravdu stane nesestupová? Spousta klubů okamžitou změnu odmítá, ale od příštího ročníku by ji přijala. Odešel byste v tom případě z Česka?

„Nelíbí se mi to. Nedokážu si představit, že bych měl v tomhle hrát. Většina lidí mě zná, jsem hodně založený na náboji v zápase, mám rád, když o něco jde. Vy si to dokážete představit? Koukat se na to, jak ve třicátém kole spolu hrají třináctý s dvanáctým a chybí jim třicet bodů na play off?“

Třeba by se liga touto změnou vyrovnala, zavedly by se platové stropy a ve třicátém kole by nikdo takovou propastnou mezeru neměl.

„Jak říkám, všechno má pro a proti, ale chce to odbornou analýzu, a ne týdenní nebo měsíční, ale několikaletou. Musí to být připravené. Určitě nechci říkat, že to bude celé špatně. Ale dopady, když se to udělá takhle narychlo, jsou evidentní. Sám vidíte, jakou to má odezvu, všichni si to uvědomují. Snad zvítězí rozum.“

Takže si dovedete představit, že byste extraligu opustil, pokud by tedy podle vás rozum nezvítězil?

„Doufám, že to tak nedopadne. Protože já mám extraligu obrovsky rád. Proto v ní taky hraju. Samozřejmě, mohl bych hrát někde jinde, ale mám rád historii té soutěže, hraje se mi v ní dobře. Hrozně by mě mrzelo, kdyby se to takhle nastavilo. Teď do budoucna ale nechci nic vyhlašovat, snad na to nedojde. Uděláme jako hráči všechno, abychom tomu zabránili. Zaslouží si, abychom ji chránili. Třeba to nevyjde, nemusí to stačit, ale musíme udělat maximum.“

Narovinu, jak velkým motivem v tomto počínání jsou pro hráče peníze? Se zrušením sestupu by se pravděpodobně výplaty výrazně snížily.

„Motiv to je, stoprocentně. Liga by přišla o starší hráče a jejich zkušenosti, přišla by o kvalitu. Budou argumenty, že nastoupí mladí hráči a tak dále. Pro mě to ale znamená jen to, že se pořád za něco schováváme a uměle si vytváříme nějaké důvody. Takhle to nefunguje. Podívejte se na šestnáctiletého Roberta Reichla, také nebyla uzavřená extraliga a dostal se do ní. Jarda Jágr to samé. Není dobré, když se něco vytváří uměle, cítíme to my všichni a vy určitě také. Teď jde o to, jak se rozhodne nahoře.“

Dovedete si v extralize představit, že by se hráči spojili do stávky, pokud by šéfové rozhodli jinak, než si přejete?

„To si představit dovedu. Ale jestli je to realizovatelné, to nevím. Myslím si, že spíš asi ne. Platy jsou různé, každý kluk má nějaké měsíční výdaje a teď si přestavte, že vám nebude chodit několik měsíců výplata. Hlavou, tělem a duší by do té stávky určitě všichni hráči šli, ale bohužel je to těžko proveditelné kvůli financím.“