SE SIMONOU: Kanonýr Gulaš o svých vzorech. Inspiruje ho hlavně syn | iSport.cz

Čtyřiatřicetiletý útočník má parádně rozehranou sezonu, a pokud se mu vyhne zranění, může nastřádat ještě pěknou porci kanadských bodů. Podaří se mu překonat i Nového? „Hodně novinářů mluví o rekordech, ale snažím se to z hlavy eliminovat. Zápasy jdou v rychlém sledu a je dobrý to neřešit. Prostě jak to půjde, tak to půjde. Sám jsem zvědavý, kde se to číslo zastaví,“ prozradil plzeňský snajpr.

Sám si na překonání rekordu nepomýšlí a naopak tvrdí, že to podle něj ani není reálné. „To snad ani není možné takové číslo překonat. Jsem zastánce toho, že takové rekordy by měly zůstat. V současném hokeji toho snad ani nejde dosáhnout,“ myslí si. Do konce základní části ovšem zbývá ještě dvacet zápasů a jemu chybí už „jen“ 33 bodů.

Kromě rekordu se rozpovídal i o vzorech, ke kterým vzhlíží a prozradil také, kdo ho motivuje ze všeho nejvíc. Je to prý syn. „Pokaždé, když přijdu domů, tak se mě ptá, jestli jsem dal gól. Když řeknu, že ne, tak mi pořádně naloží. Je to takový můj motivátor,“ řekl se smíchem.

Plzeň - Zlín: Milan Gulaš vyrovnal svým 27. gólem v sezoně, 2:2

Plzeň - Litvínov: A další využitá přesilovka - odkrytou bránu napálil Gulaš, 6:2