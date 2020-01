Mandát po další prohře Pardubic: Výsledek je blbý, ale neodpovídá hře | iSport.cz

Znovu jste nechali soupeře nabrat pohodlný náskok. Nakonec prohra 2:5, jak jste zápas viděl?

„V první třetině jsme měli šance, nedali jsme góly. Ve druhé části přišla spousta dalších šancí, znovu nedáme góly. Je to jen o tom, jestli se trefíme…“

Momenty, kdy se vám daří, ale střídáte s momenty, kdy chybujete.

„Sráží nás koncovka. Máme hodně šancí i tlaku do brány, ve druhé třetině to bylo přesně vidět... Vyprodukovali jsme obrovské množství příležitostí, ale gól prostě nedáme. Soupeř nás potrestal, udělali jsme fauly a s jejich přesilovkou jich prostě využijí. To byl ten klíč.“

Jak těžko se ve vaší situaci připravuje na druhý tým tabulky?

„Těžké to není, připravujeme se jako na každý jiný zápas. Chceme prostě vyhrát. Teď nám zbývá do konce 17 utkání a každé jedno musíme vyhrát… Připravujeme se stejně, koukáme na soupeře, jak to hrají, a hodně se soustředíme na sebe. Ale když začínáte za stavu 0:3, je to těžké.“

Liberec - Pardubice: Ordoš projel mezi obránci a zkraje druhé třetiny zvýšil, 3:0

Za to může i psychika, ne?

„Jasně, že se nehraje dobře, když jste na posledním místě. Musíme však na každém zápase najít pozitiva, abychom se od nich mohli příště odpíchnout. Nesmíme se srážet tím, že jsme zase prohráli 2:5. Nebyli jsme o tolik horším týmem, abychom prohráli 2:5, ale je to tak… Musíme se teď soustředit na neděli.“

Jaká pozitiva si z pátku odnesete?

„Že týmy jako Liberec dokážeme přehrát. Zavřeli jsme Tygry v pásmu, hráli na puku a vytvořili jsme si spoustu šancí. Výsledek 2:5 je blbý, ale neodpovídá tomu, jak jsme hráli.“

Takže ho hodíte co nejrychleji za hlavu?

„Pro nás to končí. V sobotu si ještě rozebereme na videu, jaké jsme dělali chyby, a budeme se už připravovat na Plzeň. Ta má zase Gulaše a tyhle ostatní… Nejde se ale připravovat jen na jednoho hráče, dobře jim chytá třeba i gólman. Jedeme tam každopádně s tím, že vyhrajeme.“

Milan Razým, trenér Pardubic: „Liberec ukázal, v čem je jeho síla a proč je úspěšný. Hráči byli důrazní, hráli velmi dobře a předčili nás ve všech směrech. Hlavně v důrazu před brankovištěm. Když přičteme, že nám chybí dvojice nejproduktivnějších útočníků, naše síla do útoku je slabá. Přesto jsme měli ve druhé třetině spoustu vyložených šancí, jenže když je neproměníme, výsledek je takový, jaký je. Ale Liberec vyhrál zaslouženě. Každopádně jak jsem byl minule kritický, že jsme nebojovali a drželi taktiku, tentokrát se kluci snažili. Výkon byl lepší, ale na tak kvalitního soupeře to stejně nestačilo. Když zlepšíme koncovku a důraz na vlastním brankovišti, výsledek se může dostavit. Snažíme se kluky neustále přesvědčit, že se výkon skládá z několika aspektů: fyzické připravenosti, dovednosti a hlavně i psychické přípravy. Můžeme na ní ještě hodně pracovat, hráči hlavně musí věřit sami sobě a týmu. Vkrádá se nám na hokejky neklid. Kdyby se nám ale podařilo vyhrát, kluci by se uklidnili a výkony by rostly.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 03:42. Bulíř, 13:40. Lenc, 20:26. Ordoš, 32:52. L. Hudáček, 46:35. Bulíř Hosté: 36:52. J. Kolář, 55:21. Mandát Sestavy Domácí: Hrachovina (Schwarz) – Knot, Šmíd (A), Graborenko, Derner, T. Hanousek, Kotvan – Ordoš, Bulíř, Birner (A) – Lenc, L. Hudáček, Marosz – M. Zachar, P. Jelínek (C), L. Krenželok – Průžek, A. Musil, J. Vlach – Najman. Hosté: Kacetl (41. Kantor) – J. Zdráhal, Mikuš, Ivan, J. Kolář (C), Holland, T. Voráček – Tybor, Mandát (A), Svačina – D. Kindl, R. Vlach, Látal – Matýs, Harju, Kusý – Blümel, Poulíček (A), M. Beran – Machač. Rozhodčí Jeřábek, Micka – Ondráček, Axman. Stadion Home Credit Arena, Liberec Návštěva 5 875 diváků

Z V VP PP P Skóre B 1. Sparta 36 17 10 1 8 126:90 72 2. Liberec 32 20 4 1 7 108:80 69 3. Plzeň 33 18 2 6 7 112:85 64 4. Brno 35 16 3 5 11 107:101 59 5. Třinec 33 16 3 3 11 107:85 57 6. M. Boleslav 34 14 5 5 10 98:83 57 7. K. Vary 35 13 6 3 13 120:99 54 8. Zlín 35 13 3 3 16 106:104 48 9. Mountfield 34 12 4 4 14 83:86 48 10. Kladno 35 11 3 5 16 82:112 44 11. Olomouc 35 10 4 4 17 78:99 42 12. Vítkovice 34 7 6 4 17 83:119 37 13. Litvínov 34 9 2 5 18 92:117 36 14. Pardubice 35 8 1 7 19 78:120 33 Generali Play-off

