Spartu probral křik! V kabině byl vítr, nečekali jsme to, přiznal Říčka | iSport.cz

První třetinu odehráli špatně. Měli jen čtyři střely na branku Vítkovic, žádnou vážnější šanci. A tak trenéři udělali o pauze řádný průvan. „Bylo to docela ostré, až jsme to nečekali,“ popsal po utkání forvard Sparty Robert Říčka. Jeho dva góly nakonec pomohly utkání otočit, Pražané potvrdili roli extraligového lídra a Ostravany přetlačili 5:3.

Berete tři body, vítězství se ale nerodilo snadno, že?

„Vůbec ne! Těžké utkání, bylo to nahoru dolů. Přesně takhle jsme si před utkáním říkali, že hrát nechceme. V první třetině jsme ale měli snad jen čtyři střely, byla pak trochu bouřka v kabině. Vítkovice měly celkově hodně šancí, proto jsme rádi, že jsme to zvládli a vyhráli.“

V čem vám dělal soupeř největší problémy? Dlouho nebylo znát, že hraje první tým s dvanáctým.

„Mají bruslivé mužstvo, nedávno se u nich vyměnili trenéři. Jejich herní projev se zvedl. Byli hodně nepříjemní, jejich největší devizou je určitě pohyb. Mají nepříjemné protiútoky, měli hodně přečíslení. Machy (brankář Matěj Machovský) nás několikrát hodně podržel.“

Čím to, že vám poslední dobou stále častě nevychází začátky utkání? Často prohráváte, musíte dohánět skóre.

„Těžko říct, na to asi nedokážu odpovědět. Nevím, jestli je to shoda náhod, nebo nějaká nekoncentrovanost. My se snažíme na ty začátky soustředit, ale často inkasujeme první, jsme pod tlakem. Měli bychom na tom určitě zapracovat.“

Říkal jste, že byla v kabině o první pauze bouřka. Co se dělo?

„Jak jsem řekl, v první třetině jsme nehráli dobře. Přišli jsme do šatny a kouč udělal obrovský vítr. Až jsme to někteří nečekali. Padlo to ale na úrodnou půdu. Dalších dvacet minut už bylo od nás úplně jiných, dali jsme góly a vyhráli jsme.“

To u trenéra Uweho Kruppa nebývá úplně zvykem, ne? Přijde mi spíše jako kliďas.

„Ale jo, taky dovede zařvat. (úsměv) Na střídačce moc emoce najevo nedává, ale v kabině už se párkrát taky rozčertil.“

Vy jste se v utkání trefil dvakrát, což se vám povedlo poprvé od října 2018. Asi musíte být spokojený, že?

„Je to tak. Tím, že ze sestavy vypadl Vláďa Růžička, tak jsem dostal šanci i na přesilovce. Míra Forman mi tam krásně přihrál, ten první gól bylo jednoduché uklidit. Při druhém se mi povedlo to hezky trefit. Jsem rád, že jsem mohl přispět.“

Zvítězili jste už popáté v řadě. Asi by bylo skvělé natáhnout to zase na devět, což už se vám v sezoně povedlo dvakrát, viďte?

„Bylo by to krásné! Jak jsem řekl, už nepanikaříme, víme, že máme silný tým. Chytají nám gólmani, což je základ. Otáčíme i zápasy, ve kterých nehrajeme zrovna dobře, a dokážeme je vyhrát.“

Během dosavadních 36 kol jste navíc prohráli maximálně dvakrát v řadě. To je věc málo vídaná.

„Ještě když hrával Hlína (Jaroslav Hlinka), tak nám říkal, že dobré mužstvo neprohrává víc než tři zápasy po sobě. Letos se nám to daří plnit. Zásluhu na tom má i trenér, který je výborný psycholog a drží to na uzdě.“

