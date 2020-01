Karlovy Vary v potížích: Hurá hokej. A systém, který tým nedrží | iSport.cz

Senzační stroj, na který se chrlily superlativy, má problém. Karlovy Vary začínají svůj zápas s krizí, překvapení sezony vytřískalo z posledních pěti zápasů jen tři body. Naposledy schytalo debakl v Hradci 0:5. „Šli jsme si zahrát hezký hokej. Ale to už v lednu nejde,“ tvrdě, ale přesně hodnotil hru svého týmu Tomáš Rachůnek. „Bylo to špatný,“ dodal.

Zelená, rychlá a hodně nebezpečná bestie. Plus taky extrémně podceňovaná. Karlovy Vary způsobily v extralize slušný šok, když se postupně propracovaly do šestky. Bavil hlavně způsob jak. Atraktivní hra a rychlé kombinace dokázaly deptat nejednoho protivníka. Navíc jste si museli zapsat na seznam zajímavých hráčů ligy nová jména: Dávid Gríger, Jakub Flek, Ondřej Beránek.

Teď ale silný příběh o chudém příbuzném, který zatápěl celému Česku, dostává drobnou trhlinu. Šestka se vzdaluje. S přelomem kalendářního roku jakoby Karlovým Varům docházel dech. Z posledních pěti zápasů vyhrály jen jednou, v pátek za dva body s Litvínovem. V neděli to v Hradci zase nedopadlo. „V lednu se tabulka láme. Hraje se víc systémově, ale problém je, že my ten náš systém nedodržujeme, pořád chceme hrát nějaký hurá hokej. Hradec si to proti nám uhrál naprosto zkušeně,“ hned po utkání našel příčinu lídr karlovarské produktivity Tomáš Rachůnek.

Na oko přitom všechno šlapalo. První útok Energie vás stoprocentně musel nadchnout, jak se vznášel a rychle si ťukal puky mezi sebou. Tomáš Rachůnek-Dávid Gríger-Jakub Flek v akci? Rychlé nohy i nápady, hodně nahrávek. Jenže bez střel a nebezpečných situací. Přes hradeckou defenzivu se nedokázali prokousat ani oni. „Hradec dobře bránil, opticky to vypadalo, že máme navrch. Jenže nám dali dva góly a šlo to dolů,“ poznamenal Rachůnek. „Start do utkání jsme neměli úplně špatný, jenže pak jsme během minuty a půl udělali dvě chyby, což určilo tón zápasu,“ dodal ještě asistent trenéra Tomáš Maryška. Ve 14. minutě vedl Hradec 2:0 a hosté neměli zbraně, co s tím udělat.

Místy působila Energie dost naivně. Hrrr dopředu a dozadu tak trochu anarchie, žádný důraz. A jak se dostal Hradec do vedení, spadla karlovarská útočná nálada dolů. Najednou připomínal tým Martina Pešouta ty známé nešťastníky z minulosti. Na krásu fajn, na góly bída. Jedním z vrcholů lehkovážného přístupu dozadu byl hradecký gól na 3:0 ve 36. minutě. Karlovarský brankář Filip Novotný měl před sebou čtyři spoluhráče, kolem nich tři domácí borci, všichni volní. Tmavě zelená rota otáčela hlavou. Doleva? Doprava? Zpátky? Totální zmatek, šílený hazard. A podle toho všechno taky dopadlo, když si domácí sestava soka vyťukala a Petr Koukal doklepl puk do branky. Čtvrtý gól, kdy se trefil Jakub Lev, byl taky podobný. Jel do plných. Stejně se dostal k blafáku a skóroval. „Máme s tím problémy celou sezonu. Poslední dobou ale dostáváme víc gólů, že jde jeden hráč soupeře do dvou a inkasujeme, nebo uděláme ještě faul. Musíme hrát zodpovědněji, víc zarputile,“ hlásil Tomáš Rachůnek.

Pro Karlovy Vary není žádná tragédie, že vypadly ze šestky. Když si vezmete, čím si klub za poslední roky prošel, spadl, řešil existenční otázky, tohle je furt jen malý problém. Na druhou stranu, když už se někam vytáhnete, nechcete vyklidit pozice. „Přesně, musíme si všechno ukázat, rozebrat, poučit se. Jedeme dál,“ dodal bojovně Rachůnek.

