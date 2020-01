Frodl má šestou nulu. Kluci se mi to snažili na konci ztížit, smál se | iSport.cz

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 05:54. Kodýtek, 09:46. Rob, 28:10. Kantner, 35:51. P. Zdráhal, 46:23. Gulaš Hosté: Sestavy Domácí: Frodl (Kolář) – Budík, Čerešňák, Pulpán (A), Moravčík, Jank, Vráblík, L. Kaňák – Kantner, Mertl (A), Gulaš (C) – P. Zdráhal, Kracík, Pour – Rob, V. Němec, Přikryl – Straka, Kodýtek, Eberle. Hosté: Kantor (Kacetl) – Mikuš, J. Zdráhal, J. Kolář (C), Ivan, T. Voráček, Holland, Nedbal – Svačina, Mandát (A), Tybor – Látal, R. Vlach, D. Kindl – Machač, Harju, Matýs – M. Beran, Poulíček (A), Blümel. Rozhodčí Šindel, Šír – Ganger, Klouček Stadion LOGSPEED CZ Aréna Návštěva 6085 diváků

Do akce jste se proti Pardubicím moc často nedostával. Jak těžká vlastně tahle nula byla?

„Pořád tam jednou za čas nějaká střela přišla. V první třetině byly jen tři, ale potom se tam občas dostali a trošku jsem se rozhýbal. Přišlo mi, že to zase nebylo takové, že bych vychladl. Za stavu 5:0 už se hraje jen o to, kolik to bude, a jsem rád, že jsme ten gól nedostali.“

Kdy jste začal na svoje další čisté konto myslet?

„Za stavu 5:0, když víte, že je pět, šest minut do konce, možná i deset. Gólman už o tom začne přemýšlet, je vyhráno, pět gólů, to by byl pomalu zázrak. Příjemnější jsou paradoxně zápasy, kdy to je 1:0, 2:0. Člověk na to nemyslí, má pořád v hlavě, že chce vyhrát. Nechce inkasovat a je to i v hlavách ostatních kluků. Nedojde k žádnému podcenění a jsem rád, že mi kluci pomohli, i když dvěma fauly se mi to na konci snažili ztížit… (směje se). Ale padali do střel, Pardubice v přesilovce neměly ani pořádnou šanci.“

Máte šestou nulu, přetahujete se s hradeckým Markem Mazancem, který jich má pět…

„Je to hezký. Oba jsme měli začátek sezony spíš hroznej. Nechci tedy mluvit za Maziho, ale oba jsme dostali v hodně zápasech šišku. Mazimu to určitě přeju, první rok, co jsem byl v Plzni, jsem s ním i trénoval. Je to dobře, že se mu daří, ale samozřejmě budu chtít mít víc nul, než on.“

Hrajete v postatě ob den, v úterý jdete na Liberec. Jak takovou nálož zvládáte? Je to náročné, nebo jste raději?

„Od začátku, jak chytám všechno, tak už to ani tak nevnímám. Jdu do zápasu s tím, že chceme vyhrát. Náročné to je, ale všichni to mají stejné.“

Bude těžké proti Bílým Tygrům přeřadit na vyšší úroveň?

„Popravdě, já se na ty zápasy těším. Bude to něco jiného, než utkání s Kladnem a Pardubicemi, kdy mám pár zákroků a stojím tam. Určitě to bude kvalitnější soupeř. My jsme zase doma silní, tyhle týmy taky porážíme. Občas se nám na začátku sezony dařilo spíš proti silnějším týmům, které chtějí hrát hokej, než že zalezou, a brání střední pásmo. Věřím, že s Libercem to bude hezký hokej.“

Dominik Hrachovina stihnul za polovinu zápasů už čtyři nuly. Jak se těšíte na vzájemný souboj?

„Myslím, že k němu není co dodávat. Jestli Liberec od jeho příchodu prohrál jednou? To svědčí o všem. Gólman z nároďáku, z KHL, myslím, že by bylo divný, kdyby nepřevyšoval zbytek extraligy. Tak trošku ho znám, taky mu to přeju. A samozřejmě doufám, že ho pořádně prověříme a vyhrajeme.“

V pátek v Kladně jste chytal 100. zápas za Plzeň. Co to pro vás znamená?

„Dozvěděl jsem se to až po utkání. Pro mě je to nepředstavitelné číslo. Mám za sebou sezonu a půl a chytal jsem sto zápasů. Ty věci se tak seběhly, od nějaké doby chytám všechno a proto ten hokej taky hrajeme. Je to super.“

