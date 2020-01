Nezničitelný Šmíd: Máme v DNA, že nic nevzdáme! Štvalo ho, že oslabil tým | iSport.cz

Byl to atraktivní duel, souhlasíte?

„Super! Myslím si, že obě strany si to užily, bohužel jsme dali o jeden gól méně. Ale dokázali jsme, že můžeme hrát s kýmkoliv. Tím ale nechci Plzeň shazovat, je to kvalitní tým, který to ukázal při přesilovkách. Mají je výborně sehrané. Musíme být více disciplinovaní, počínaje mnou… Nemůžu dostat desítku takhle v závěru, když prohráváme o gól. Stalo se. Jako týmu každopádně nemůžu moc vytýkat, bojovali jsme až do konce, myslím si, že jsme odehráli jeden z nejlepších zápasů v Plzni, co pamatuju. Bylo to opravdu kvalitní utkání.“

Byl jste vyloučený za protesty, nešlo to udržet?

„Bylo to všechno dohromady. Prostě emoce… Myslím si, že jsem toho ani moc neřekl, ale bohužel, rozhodčí říkali, že to budou trestat. A potrestali mě. Takže se z toho musím poučit do pátku. Nemůžu takhle oslabovat tým.“

SESTŘIH: Plzeň - Liberec 3:2. Souboj týmů z čela tabulky vyzněl pro Škodovku

Bylo vidět, že jste na trestné lavici hodně trpěl.

„Jo jo, musel jsem hodně chodit, byl jsem vymrzlý. A nervózní.“

Za stavu 0:3 jste se nepoložili, ukázali jste vnitřní silu?

„Určitě ano. Věřili jsme si. I když jsme prohrávali, spíš nás to nakoplo, říkali jsme si, že vůbec nejsme horší tým. Naopak byly pasáže, kdy jsme Plzeň přehrávali a tlačili jsme ji. Ale nedokážeme proměnit šance, což nás proti tak kvalitním mužstvům shazuje.“

V sezoně to bylo poněkolikáté, kdy jste ukázali, že jste schopní bojovat za každého stavu. Je přesně tohle vaše devíza?

„Myslím si, už je to v naší DNA. Říkáme si, že musíme být sebevědomí, není náhoda, že jsme nahoře v tabulce. Musím zaťukat, že je tady sebedůvěra i sebevědomí. I na střídačce je během utkání slyšet, že nic nebalíme, že dáváme hlavy nahoru. Jsem rád, že se tohle naučili i mladší kluci, všichni makají.“

Bylo znát, že jste se kvůli výměnám termínů setkali s Plzní poprvé v sezoně?

„Ani ne. My jsme s nimi hráli hodněkrát v minulých letech, mají podobné mužstvo. Jsou rádi na puku, brusliví, celkově útočné mužstvo. Bylo znát, že se střetly dva ofenzivní týmy.“

A i dva skvělí brankáři, že?

„Stoprocentně, bylo vidět, že oba mají fazonu. Pokud jde o Plzeň, tak Frodlíka (Frodla) až tolik nesleduju, ale Hrášek (Hrachovina) je pro nás klíčová postava. Hrozně nás zvedl, jsme za něj moc rádi.“

V úplném závěru jste se nedostali do pořádného tlaku, čím to?

„Bylo to těžký… Myslím si, že jsme trošku panikařili, měli jsme si puk podržet. Znovu si najet. Podle mě jsme to moc tlačili. Někdy méně je více. Ale Plzeň je zkušený tým, dobře to odbránila.“

Jak se brání Milan Gulaš, nejproduktivnější muž soutěže?

„Těžko… Je hrozně chytrý. O něm třeba třicet vteřin na ledě nevíte, tlačíte je u nich v pásmu, najednou dostane puk a je schopný toho využít. Je nebezpečný skoro při každém doteku puku. Dokáže najít spoluhráče, má výbornou střelu, takže je to pro mě suverénně nejlepší ofenzivní hráč. A celkově nejspíš nejlepší v extralize. Pálí mu to. Jsem za něj rád, i když doufám, že mu to nebude pálit proti nám. Má každopádně super sezonu. Je vidět, že na sobě maká, udržuje se.“

I vy jste klíčovým mužem týmu, vaše vytížení je enormní, někdy je to až třicet minut na zápas. Jak to zvládáte?

„Je to náročný, ale užívám si to. Jsem rád za důvěru trenérů, snažím se jim to vrátit na ledě. V létě jsem hrozně moc trénoval, připravoval jsem se na to. Jsem za to rád. Nevím, kolik sezon mám ještě před sebou, takže se snažím užívat si každý zápas.“

Před pár lety jste kvůli zdravotním problémům vynechal celou sezonu, takže to teď chcete nahnat?

(usměje se) „Rok a půl jsem odseděl, to je pravda, teď jsem zpátky. Je to takové zadostiučinění a satisfakce. Dal jsem rehabilitaci všechno. A doufám, že Liberci vrátím to, jaký dostávám prostor.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 11:20. Pulpán, 30:10. Kracík, 30:29. Kantner Hosté: 32:02. Šmíd, 35:55. Kotvan Sestavy Domácí: Frodl (Kolář) – Budík, Čerešňák, Pulpán (A), Moravčík, Jank, Vráblík, L. Kaňák – Kantner, Mertl (A), Gulaš (C) – P. Zdráhal, Kracík, Pour – V. Němec, Suchý, Rob – Straka, Kodýtek, Kolda. Hosté: Hrachovina (Žajdlík) – Šmíd (C), Knot, Derner, Graborenko, Kotvan, T. Hanousek – Birner (A), Bulíř, Ordoš – Marosz, L. Hudáček, Lenc – L. Krenželok, A. Musil, M. Zachar – J. Vlach, Najman, Průžek – Rychlovský. Rozhodčí Jeřábek, Mrkva – Gerát, Špůr Stadion LOGSPEED CZ Aréna Návštěva 5482 diváků

Z V VP PP P Skóre B 1. Liberec 34 21 4 1 8 115:83 72 2. Sparta 37 17 10 1 9 130:98 72 3. Plzeň 35 20 2 6 7 120:87 70 4. M. Boleslav 35 15 5 5 10 104:86 60 5. Brno 36 16 3 5 12 107:106 59 6. Třinec 34 16 3 4 11 109:88 58 7. K. Vary 36 13 6 3 14 120:104 54 8. Zlín 36 14 3 3 16 112:106 51 9. Mountfield 35 13 4 4 14 88:86 51 10. Kladno 36 12 3 5 16 90:116 47 11. Olomouc 37 10 5 5 17 83:104 45 12. Vítkovice 35 7 6 4 18 86:125 37 13. Litvínov 35 9 2 5 19 94:123 36 14. Pardubice 37 8 2 7 20 81:127 35 Generali Play-off

Generali Play-off Předkolo Generali Play-off

Předkolo Generali Play-off Sestup