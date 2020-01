VIDEOGRAFIKA: Body od roku 1936. Na špici Sparta i týmy s jedním titulem | iSport.cz

Do pořadí jsme započítali body ze základní části soutěže, až do konce federace v něm figurují také slovenské kluby.

Na začátku i na konci najdeme na špičce pražský klub. LTC Praha bylo vládcem domácí soutěže až do konce čtyřicátých let. Od padesátých let se začaly poměry měnit a poprvé vidíme přede všemi Spartu. Také další dekáda přináší změnu poměrů. Vzhůru šplhá Kometa Brno, která vystřídá Spartu, spolu s ní Slovan Bratislava a Dukla Jihlava.

Není divu, že se armádní klub také vyhoupne úplně nahoru. Jenže od 90. let už dvanáctinásobný mistr padá dolů a nahoru stoupá opět Sparta. Tato éra byla ve znamení vsetínské dominance, ale v souhrnu se to pro valašský klub vůbec neprojeví.

Zajímavé je sledovat postavení Vítkovic, které se mohou pochlubit „pouze“ dvěma tituly, ten poslední v sezony 1980/81, a z pohyblivého grafu nikdy nezmizí a nakonec skončí třetí. Blízko vrcholu najdeme také dva kluby, které teprve nedávno slavily první tituly – Plzeň a Litvínov.

