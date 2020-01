Vondrka poprvé proti Boleslavi: Jak pět na pět při tréninku. Každý bod je dobrý | iSport.cz

Dal gól, dostal proti bývalému týmu Pardubice do vedení. Ale trefa Michala Vondrky proti Mladé Boleslavi stačila nakonec jenom na bod. „Na konci nám to uteklo. Oni měli úseky, kdy nás tlačili, ale dařilo se nám je dobře bránit. Vedli jsme 2:1 a co k tomu říct. Smolně se to odrazilo k Davidu Šťastnému, on to trefil k tyči. Škoda,“ komentoval situaci z 59. minuty, kdy pardubický soupeř srovnal. V prodloužení pak rozhodl Martin Ševc o výhře Boleslavi 3:2.

Jaké bylo hrát proti týmu, kde jste působil od začátku sezony v roli kapitána?

„Hráče znám, připadal jsem si, jako když se hraje pět na pět při tréninku.“ (usměje se)

Váš gól poslal Pardubice do vedení 2:1. Byl čas v tu chvíli přemýšlet o tom, jaké má kdo návyky?

„Právě, že ani ne. Skočil jsem na led ze střídačky, viděl jsem Rolase (Tomáše Rolinka), jak zatahuje puk. Nevěděl jsem, jestli si mám najet na nahrávku, nebo ještě objede bránu. Nakonec to dal před první tyčí, přímo na hůl. Jen jsem do toho fláknul.“

Rýpli si pak bývalí spoluhráči, že jste jim dal zabrat?

„Rýpli, Švícko (Martin Ševc) mi říkal, že jsem se neměl radovat. Ale byl to můj první domácí gól a měl jsem z něj radost. Umím se radovat ještě daleko víc. Že jsem zvedl ruce, není nic velkého.“ (usměje se)

Náskok 2:1 jste mohli ještě vylepšit. Štve hodně, že je z toho nakonec jen bod?

„Jo, šance tam byly a to je právě ono, detaily. Závěry zápasů nám dělají trochu potíž, ale s tím se vyrovnáme. Mohli jsme vyhrát, ale zase v naší situaci je každý bod dobrý.“

Jaký máte po týdnu celkový dojem z Pardubic?

„Tým se mi hodně líbí. Od prvního zápasu jsem byl nadšený, jsem dost na ledě, často na puku, naši beci to výborně rozehrávají, v útoku si to taky hodíme, Pavel Kantor chytá výborně. Až jsem překvapený. Čekal jsem spíš hlavy dole, ale není to tak.“

Tým je asi už komplet. Myslíte, že hodně pomůže metrákový kolos Stěpan Zacharčuk, který v neděli hrál první zápas?

„Ten kluk je obrovskej! Byl to teď jeho první zápas, všechno si ještě sedne. Myslím, že bude fajn, do kabiny k nám zapadne. Vidíte, že je to velký a silný bek, takový čistič.“

