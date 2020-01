Proti bráchovi? Už to není tak vyhrocené, řekl Ocelář Stránský | iSport.cz

Nedal v Brně gól. Ani jeho spoluhráči. To se Třinci stává zřídkakdy. Tentokrát střelci mistra selhali a Matěj Stránský souboj se svým mladším bratrem Šimonem, toho času útočníkem Komety, prohrál. „Máme to 2:2,“ spočítal bilanci ve vzájemných soubojích v nynější sezoně po těsné porážce 0:1.

Zápas jako vystřižený z play off, co?

„Dá se to tak říct. Bylo to těsné. Ve hře byla spousta jednoduchých chyb. Z obou stran. Hlavně musíme dát příště nějaké góly. Na nula branek určitě vyhrávat nebudeme.“

Berete Kometu jako jednoho z velkých konkurentů pro boj o titul?

„Pravá sezona začne až v play off. Tam je Kometa vždycky těžkým soupeřem. Teď v základní části se nedají dělat nějaké soudy. Až potom všechny týmy přepnou na play off mód a jede se na krev.“

Jak jste si to užil proti bratrovi Šimonovi?

„Je to jiné. Přijde mi, že už to není tak vyhrocené, jako když byl ve Vítkovicích. Ale je super si proti němu zahrát. Snad si někdy zahrajeme i spolu. V této sezoně to máme spolu 2:2.“

Překvapilo vás, že ho Vítkovice vytrejdovaly zrovna do Brna?

„Určitě jsem nečekal, že půjde do Komety. Trošku jsem si myslel, že by ho mohli někam vyměnit. Ale pro něj jen dobře, že je v Brně. Je to jeden z nejlepších týmů v extralize. Musí makat.“

Domácí rozhodli v početní výhodě. Tohle umí, že?

„Trošku jim chybí Peťa Holík, ale jsou tam jiní hráči, kteří ho dokážou zastoupit. Bohužel jsme v přesilovce dostali ten rozhodující gól.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 45:46. Mueller Hosté: Sestavy Domácí: Vejmelka (Klimeš) – Mlčák, O. Němec (A), Pyrochta, Bartejs, Gulaši, Svozil, Malec – Zaťovič (C), Š. Stránský, Mueller – Orsava, Plekanec (A), M. Erat – Kusko, Rákos, Kucsera – Plášek ml., Střondala, L. Horký. Hosté: Kváča (Štěpánek) – M. Doudera, Zahradníček, M. Adámek, Galvinš, Roth, Gernát – Martin Růžička (A), P. Vrána, Wolski – Hrňa, Marcinko, M. Stránský – O. Kovařčík, M. Kovařčík, Chmielewski – Dravecký (A), Polanský, Adamský (C) – Hrehorčák. Rozhodčí Jeřábekm Úlehla – Jindra, Zíka Stadion DRFG arena Návštěva 7131 diváků