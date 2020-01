Červený jde do Komety. Neprojevil žádnou sebereflexi, řekl boss Hradce | iSport.cz

„I pro nás je odchod Rudy nepříjemnou záležitostí. Je však potřeba konstatovat, že Ruda přišel do týmu jako rozdílový hráč a byl nadstandardně finančně ohodnocen. Naše očekávání nesplnil, poměr cena/výkon nebyl v rovnováze, a proto se vedení několikrát s Rudou, a poté i s jeho agentem sešlo, aby společně našli kompromisní řešení v motivační úpravě platu,“ popisuje Schön.

Červenému se měl dvakrát snižovat plat, zlepšení prý ale nepřišlo. „Bohužel Ruda neprojevil sebemenší sebereflexi, a když přišlo Brno s nabídkou na odkup jeho hráčských práv, a to ještě v době, kdy Ruda není zdravotně v pořádku, rozhodli jsme se na nabídku Libora Zábranského reflektovat,“ uvedl prezident Hradce. Sportovní vedení teď prý dostalo zelenou k tomu, aby si přivedlo kvalitní náhradu.

„Nic moc jsem nehledal, nechal jsem to na Hradci, s kým se dohodne. Ozvala se Kometa a pár dalších týmů, vyšlo to na Brno. Jsem rád, že jsem se dostal do tak kvalitního týmu,“ prohlásil Červený na klubovém webu Komety.

„Zranil jsem se před vánočními svátky. Ještě mě to úplně nepouští do hry, ale každým dnem se to lepší. Věřím, že se brzy vrátím. Trénuju s kondičním koučem,“ popsal svůj stav útočník, který se před touto sezonu vrátil do Mountfieldu po sezoně, kterou strávil ve Slovanu Bratislava v KHL a ve švédském celku Brynäs IF.

V extralize má Červený na kontě celkem 443 zápasů a 177 bodů za 89 branek a 88 asistencí. „Těším se, je to pro mě velká výzva a jsem plný očekávání. Pár kluků znám osobně, ostatní průběžně poznávám. Samozřejmě s většinou se známe z ligy. Celkově je v kabině dobrá parta a atmosféra,“ řekl Červený.

Doufá, že Kometě pomůže k dobrým výsledkům. „Hlavně se musím dát do pořádku, abych byl v co nejlepší kondici na play off. Kometa je silný tým, každý rok hraje o nejvyšší příčky a chtěl bych jí k cestě za úspěchem přispět i svým dílem,“ dodal Červený.