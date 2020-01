Veterán Litvínova Hübl o záchranářské rvačce: Náročnější než play off | iSport.cz

Kanadský obránce Akim Aliu naskočil na ledě Pardubic do svého třetího extraligového utkání • Barbora Reichová (Sport)

SESTŘIH: Pardubice - Litvínov 1:2. Záchranářský souboj vyzněl lépe pro Vervu VŠECHNA VIDEA ZDE

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 45:43. Mandát Hosté: 07:59. V. Hübl, 34:30. Ščotka Sestavy Domácí: Kantor (Kacetl) – Mikuš, J. Zdráhal, S. Zacharčuk, J. Kolář (C), Ivan, Holland, T. Voráček – Mandát (A), R. Kousal, Tybor – Svačina, Harju, Kusý – Vondrka, Poulíček, Látal – Machala, Rolinek (A), Paulovič. Hosté: Honzík (Janus) – Moravčík, J. Říha, Aliu, Ščotka (A), T. Pavelka, Kudla, Baránek – M. Hanzl (A), Jarůšek, Langkow – F. Lukeš, V. Hübl (C), Petružálek – Válek, Gerhát, Pospíšil – Trávníček, Jurčík, Zygmunt. Rozhodčí Kubičík, Šír – Lhotský, Svoboda Stadion enteria arena Návštěva 9 335 diváků

Dolehlo na vás, o jak důležitý zápas jde?

„Úplně připouštět jsme si to nechtěli. Ale jasně, že v sobě máte, že se můžete odrazit, trochu posunout, když to vyjde. Chtěli jsme hrát jak předchozí zápasy a dvě třetiny byly z naší strany dobrý. Poslední jsme spíš ubránili.“

Ani na chvíli jste se nebál, že Pardubice náskok smažou?

„Měly na konci tlak, my se zbytečně moc zatáhli. Ale důležité je, že jsme to ubránili a David Honzík toho hodně pochytal.“

Pardubice - Litvínov: Skóre záchranářského souboje otevřel znovuzrozený střelec Hübl, 0:1

Ukázali jste větší psychickou sílu než Pardubice? Přišlo mi, že na nic je osudový zápas vidět mnohem víc.

„V takových zápasech se psychika ukáže, to je pravda. Poslední dobou nehrajeme špatné zápasy, srovnalo se to. Dobře hrajeme zezadu a nemáme tam už takový bordel. Sebevědomí je zase trochu nahoře a snad se ještě posune. Doufám, že to bude už jenom lepší.“

Jak jste viděl hit Zacharčuka, který hned na začátku poslal vaši novou posilu Langkowa nakonec do nemocnice?

„Přišlo mi, že to bylo na hlavu a přijel jako třetí do souboje.“

Zacharčuk má hodně bohatý trestní rejstřík z KHL. Upozorňovali vás trenéři, ať si hlídáte, kdy je na ledě?

„Ne, to jsme ani nevěděli. Trenéři nám nic neříkali, možná to bylo lepší.“

Vaše vedení bylo na trhu při přestupové uzávěrce hodně aktivní. Co jste říkal velkému kolotoči na soupisce?

„Padá se hned, není se kde chytit, žádná baráž není. Vedení chtělo mít co nejširší kádr, tak snad nám to pomůže. Věřím, že ano a že se odlepíme od těch spodních míst.“

Pardubice - Litvínov: Mandát usměrnil do sítě střílenou přihrávku Koláře a vrátil Dynamo do hry, 1:2

Zašlápli jste tam teď Pardubice, když máte proti nim ještě dva zápasy k dobru?

„To zase ještě ne. Byl to důležitý zápas o hodně, ale ne o všechno. Ještě tam visí pořád hodně bodů, potřebujeme si je uhrát a posunout se do klidných vod.“

Nemaloval jste si, že kolem čtyřicítky budete mít jiné starosti, než se s Litvínovem každý rok klepat o záchranu?

„To víte, že ano. Představoval jsem si, jak budu hrát o titul a tuhle sezonu si užiju trochu víc. Ale nedá se nic dělat, spadli jsme do problémů, musíme soutěž zachránit.“

Jsou to i pro vás nervy?

„No... (usměje se) Asi je moje psychika už trochu odolnější. Čím jste starší a máte toho víc za sebou, lépe se s těžkými chvílemi vypořádáte. Ale co můžu říct, je tohle náročnější než play off.“

Pardubice - Litvínov: Náskok Vervy navýšil střelou přes obránce Ščotka, 0:2