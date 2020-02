Martin Réway v Kladně končí. Hledá si angažmá a trénuje v Popradu | iSport.cz

Má nálepku raubíře a potížisty. A nestrhnul ji ze sebe ani teď. Martin Réway po necelém půlroce končí své působení v Kladně. „V současné době probíhají administrativní úkony. Martin však v Kladně nadále pokračovat nebude. Domluvili jsme se na ukončení spolupráce,“ potvrzuje David Čermák, trenér a sportovní manažer Rytířů.

Od majitele klubu Jaromíra Jágra dostal Réway velkou šanci. Po tom, co krachlo jeho domluvené angažmá ve Spartě, se dohodl právě s nejvyšším z Rytířů. Jágr si ho vzal do parády. Bral ho na své noční tréninkové jednotky na ledě, makal s ním v posilovně. Chtěl ho dostat zpátky do dávno ztracené formy.

„Nejsme tady od toho, abychom někoho soudili. Mě ani nezajímá, co bylo. Jsme rádi, že v Kladně je a věříme, že nám pomůže. Hlavně je důležité, aby on z toho měl dobrý pocit. Chci mu dát šanci a záleží jen na něm, zda ji využije. Já věřím, že ano. Myslím si, že lidé by měli dostávat ne jednu, dvě nebo tři šance, ale klidně deset,“ říkal tehdy Jágr. Teď je jasné, že Slovák ani další šanci nevyužil.

Za Kladno odehrál 17 zápasů, během kterých si připsal pouhých šest asistencí. Ani jednou neskóroval. Stále tak platí, že za poslední čtyři roky dal Réway jediný gól! Za tu dobu nastoupil k 52 utkáním.

Poslední duel za Rytíře odehrál 28. prosince. Na podzim forvarda, který vlastní i český pas skolila nemoc. Bral antibiotika, znovu ho trápil velký kondiční deficit. Mluví se také o dalších nespecifikovaných problémech mimo led.

Réway už v minulých dnes odjel na Slovensko. Ještě dřív, než jeho konec potvrdilo Kladno, oznámil Poprad, že s nimi někdejší velký talent trénuje. Aktuálně čtvrtý tým slovenské nejvyšší soutěže zveřejnil na svém Facebooku jeho fotografii v tréninkovém dresu. Údajně se pro něj již připravuje smlouva. Uzávěrka přestupů je na Slovensku datována na 15. únor. Réway tak okamžitě dostane další šanci. Je ovšem otázkou, na jak dlouho.