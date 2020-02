Růžička o 250 gólech: Mám místa, kam pálit. Pomáhají i oranžové puky | iSport.cz

Před středečním zápasem třineckých Ocelářů s Mladou Boleslaví převezme Martin Růžička pamětní puk jako upomínku na vstup do Klubu střelců. Počet extraligových a reprezentačních branek zakulatil na číslo 250 (242 v lize, 8 v reprezentaci). Je 69. členem elitní skupiny, které vévodí legendární Milan Nový (596 gólů). „Pořád si myslím, že to naplno docením až později,“ říká Růžička v rozhovoru pro iSport.cz. „Jsem na to hrdý, protože dvě stě padesát není úplně málo gólů.“

Byl jste střelec odmalička?

„Co mi říkal táta, tak jsem prý nějaký střelecký apetit jako malý měl. Góly dávám rád, ale když někoho vidím v lepší pozici, tak i rád přihraju. Dát gól je opravdu hezký pocit. Ale jde i o to, kdy ho vstřelíte. Za stavu 0:5 taková trefa prakticky nic neřeší, ale když rozhodnete zápas, pomůžete v kritické chvíli týmu, hřeje to. S tím se zvedá i sebevědomí hráče.“

Bodovou bilanci máte poměrně vyrovnanou, góly sbíráte zhruba stejně jako asistence. Přesto, musí být střelci i trochu egoisté?

„Určitě musí být trochu egoističtější. Musíte mít hlavu nastavenou tak, že chcete dát gól, než abyste vymýšlel nějaké voloviny. Musíte v sobě mít vyloženě hlad po gólech. A potvrzovat to sezonu za sezonou. To je nejtěžší. Hlad po gólech, práce a píle. To je základní nastavení.“

Většina vašich branek vypadá jednoduše. Dá se popsat, kolik je za tím práce?

„Spousta dřiny. Třeba ránu z voleje nějak trefíte, ale poslat ji úplně přesně tam, kam chcete, není lehké. Není to tak, že přijdeš, vystřelíš a dáš gól. Je třeba to vypilovat, natrénovat. Pak se na vás soupeři připraví, takže to musíte se spoluhráči zase trochu pozměnit a vrátit se k věcem, které fungovaly dřív. Je to hodně o spoluhráčích, situaci dokonale připraví a finální tečka padne na vás. Sice vás oslavují jako střelce, ale kolikrát jsou nedocenění spoluhráči, kteří udělají černou práci před tím. Připraví to a vy slíznete smetanu.“

Milan Nový, suverénní lídr Klubu hokejových střelců deníku Sport, říkal, že měl oblíbená místa, do kterých pálil. Máte je také?

„Ano, to jsem četl, taky mám svoje oblíbená místa. Není jich třeba mít padesát, stačí opravdu pár míst. O kterých víte, že se tam ani nemusíte dívat, ale když je trefíte, tak to bude mít brankář hodně těžké. Když do takového místa dáte z deseti puků osm, je velká šance na gól. Třeba naši brankáři už tahle místa z tréninku znají, hlídají si je, takže jsem pak lehce frustrovaný. (usmívá se) Každý trénink se to snažím pilovat, moc střelecká místa neměním. Protože vím, že když je trefím v zápase, mají to brankáři těžké.“

Jaromír Jágr trénoval s ocelovými kotouči, také máte podobnou libůstku?

„Železné kotouče nemám, ale z Montrealu jsem si přivezl takové oranžové puky. Jsou těžší, přes léto s nimi trénuji dost často. Přivezl jsem si je, a když cítím, že přes sezonu potřebuji střelbu potrénovat, občas je vytáhnu. Když se pak vrátíte k normálním pukům, hned rozdíl poznáte. Pomáhá mi to.“

RŮŽIČKOVY EXTRALIGOVÉ REKORDY Nejvíce bodů v základní části 83 (40+43)

sezona 2012/13 Nejvíce gólů v základní části 40

sezona 2012/13 Nejvíce bodů v play off 33 (17+16)

sezona 2010/11 Nejvíce gólů v play off 17

sezona 2010/11

Říkal jste, že ke gólu jsou potřeba spoluhráči. Kdo pro vás byl typem ideálního nahrávače?

„V Třinci jsem začínal s Láďou Kohnem, s ním se mi hrálo skvěle. Chodil s námi tehdy ještě Jirka Polanský, uměl nás najít, kolem branky byl neuvěřitelný. Vyzvednout musím pochopitelně Radka Bonka s Vencou Varaďou, s nimi mi to taky sedlo. Ne vždycky potřebujete jenom nahrávače. Klíčoví jsou i hráči, jako byl právě Venca, kteří udělají spoustu práce, připraví hodně prostoru. Výborných spoluhráčů jsem měl spoustu, všem patří dík. A pořád je mám, jako třeba teď Peťu Vránu. Nerad bych na někoho zapomněl.“

Co tedy obecně musí mít ideální parťák ve formaci?

„Není to o jednom hráči, ale o celé pětce. Bavíme se o útočnících, ovšem klíčoví jsou i obránci, jako v minulosti byli třeba Lukáš Zíb s Pepou Hrabalem. Nebo Vláďa Roth. Šikovní beci, kteří umí najít skulinu pro přihrávku. V útoku navíc nejde mít jenom tři nahrávače, tři střelce nebo tři bojovníky. Aby si to sedlo, je potřeba vše namixovat, vyhovět si. Jeden umí puk podržet, přihrát, další si umí najít místo, vystřelit, a pak je třeba v uvozovkách buldok, který udělá prostor. Nedávno jsem se díval na Washington, jak hraje Ovečkin s Wilsonem, to je vyloženě rafan. Mají k sobě šikovného Bäckströma a funguje to skvěle.“

Když jste zmínil Alexandra Ovečkina, máte vy sám nějaký vzor? Nebo střelecký ideál?

„Obdivuju právě Ovečkina. Protože u něho je to fakt sezona co sezona, kdy dává mraky gólů. Takový přírodňák, má na to náturu, v NHL nastřílel už skoro 700 gólů, což je neuvěřitelné, klobouk dolů. Spoustu branek dá v přesilovkách, soupeři to vědí a stejně je dává. Ovečkina obdivuju.“

V extralize a reprezentaci jste nastřílel 250 gólů, první ligový si pamatujete?

„Mám ho v hlavě, hrál jsem tehdy ve Znojmě. Myslím, že to bylo v přesilovce, nahrával mi Peter Pucher a já střílel z voleje z kruhů. Jo, tenhle první gól si pamatuju.“

Pravda je, že jste na něj čekal docela dlouho...

(usměje se) „Jo, celou sezonu jsem na Spartě gól nedal. Ale měl jsem tam jiné úkoly, byl jsem mladý a byl to můj první rok v extralize. Byl jsem vůbec rád, že jsem v takovém týmu, jaký tehdy Sparta měla. Snažili jsme se s klukama ve čtvrté formaci pomáhat trochu jinak než góly.“

Přesto, jaké to bylo, čekat celou sezonu na gól?

„No, nebylo mi nejlíp, myslel jsem na to, občas mě to užíralo. Ale byl jsem mladý. Říkal jsem si – buď trpělivý, pracuj a otočí se to. Se Spartou jsme nakonec vyhráli titul, byla to nádhera. Ale když se pak ozval pan Hořava ze Znojma, neváhal jsem. Cítil jsem, že se tam můžu posunout, růst. Ve Znojmě už jsem potom pár gólů dal, byl to dobrý krok. Hrál jsem vedle Jiřího Dopity, což bylo ohromný, je to ikona českého hokeje. Pozoroval jsem ho, snažil se učit. Lídr, nesmírně pracovitý a hlavně byl vítězná nátura. To z něho bylo cítit ukrutně. Největší dík ale patří Třinci. Tady jsem zažil všechny větší úspěchy, jak týmové i individuální, z tohoto klubu jsem se dostal i na mistrovství světa a olympiádu. Jsem rád, že mi Oceláři dali šanci a věřili mi. Je to skvělá organizace.“

Puk, kterým jste vstřelil první gól, jste si schoval?

„Někde bude. (usmívá se) Doma v Berouně mám takovou vitrínku, kde jsou všechny podobné věci schované. Něco je v krabicích, po kariéře si to vystavím. Až se s rodinou pořádně usadíme, vyložím to a udělám si nějaký pěkný pokojík. Mám i puk za první gól v Rusku, v nároďáku, různé pohárky za tituly, medaile, nějaké individuální ceny. Něco tam je. Až to časem děti uvidí, třeba budou na tátu taky pyšné.“

Jste střelec i v životě?

„To je spíš otázka na manželku, mé nejbližší a kamarády. (usmívá se) Mám občas střelecké výlevy, ale to je tím, že jsem strašně soutěživý. Rád vyhrávám, takže ano, na úkor toho jsem někdy střelec.“

