Hruška po gólu „své“ Kometě: Je to satisfakce, nebyl jsem tu chtěný | iSport.cz

První gól za Vítkovice. Hořkosladký. Jan Hruška ho totiž vstřelil brněnské Kometě, svému mateřskému klubu. Donedávna seděl v kabině vedle Němce, Erata, Plekance, dnes slavil výhru v DRFG areně jako soupeř. „Je to určitá satisfakce,“ připustil po výhře 5:2 útočník, jenž na konci ledna putoval na sever výměnou za Daniela Krenželoka a Šimona Stránského. V osmém utkání za svůj nový tým dostal na záda konečně oblíbené číslo 57 a hned mu to tam padlo.

Jaký byl návrat do rodného města?

„Mám zvyk, že když jedeme ven, sednu si do autobusu a do dvou minut spím. Probudím se až na zimáku. Dnes jsem nemohl zabrat ani náhodou. Byla ve mně docela slušná nervozita, i když jsem si ji nechtěl moc připouštět.“

Nebyl jste pak unavený, když jste po cestě nezabral?

„Jestli sedím a spím, anebo sedím a koukám do blba, to je stejný.“

Cítíte po gólu a vítězství satisfakci?

„Satisfakce je silné slovo…Nebyl jsem tady chtěný. No, určitá satisfakce to je. (úsměv) Ale já jsem Brňák, klukům jsem nikdy fandit nepřestal. Moc jim přeju, ať se dostanou co nejdál. Mám tu spoustu kamarádů.“

Hecovali jste se na ledě?

„Sem tam jsme něco prohodili. Možná jsem někdy upovídanější, než je potřeba. To bylo asi mou nervozitou.“

Vykládal jste si například u brány s Michalem Gulašim.

„Já už ani nevím o čem…Ptal jsem se ho, co bude večer dělat. A on se mi snažil odpovědět.“ (úsměv)

Pro Vítkovice moc důležité body, co?

„Každá výhra je sladká. Je to veledůležitá vzpruha. Ale po tomto vítězství jsem takový rozpolcený. Mrzí mě, že lidé na kluky pískali. Ne vždy se zápas podaří. My jsme měli i štěstí, přiklonilo se k nám. Jsme nadšení, že máme tři body. Byl to jeden z nejtěžších zápasů, který nás mohl do konce sezony čekat. Ale má to i tu druhou stranu.“

Svou trefu jste neslavil nijak zvlášť divoce. Soucítil jste s domácími?

„Hrál jsem v Brně docela dlouhou dobu. Nebylo by uctivé dělat tam nějaké šaškárny a salta. Oslavím si to v blízkém kruhu.“

Jak moc vás nakopl vydařený úvod?

„Oni měli víc ze hry a my jsme dali se štěstím dva góly. O tom je někdy sport. Kometa se z toho ale nesesypala. Nakonec jsme to ale urvali my. Každý z nás podal kvalitní, zodpovědný výkon. Až na nějaké fauly, kdy jsme je pustili do přesilovek. Ty mají oni prostě dobré. Ze začátku jsme s nimi měli trošku problém, než jsme si řekli, jak to budeme hrát dál.“

Se záchranou je to po dnešku na dobré cestě…

„Na dobré cestě to zatím je, ale sedm zápasů je strašně moc. Není dobré se tímto uspokojit. To se možná trošku nevyplatilo Kladnu, které mělo ještě nedávno obrovský polštář a teď do toho spadlo, ani neví jak. V pátek je další veledůležitý zápas s Pardubicemi, na který je potřeba se připravit úplně stejně. Musíme do toho jít s pokorou.“

SESTŘIH: Kometa - Vítkovice 2:5. Ostravané vybojovali důležité záchranářské body