ONLINE: Kometa dostává výprask od Varů 0:9! Vítkovice - Pardubice 3:4 | iSport.cz

ONLINE | Ve 45. kole Tipsport extraligy hokejisté mistrovského Třince doma zničili Hradec Králové 6:0 a posunuli se na třetí místo tabulky. Karlovy Vary mají příležitost zvýraznit své šance na přímý postup do čtvrtfinále play off. Na západě Čech hrají s Kometou. Zlín nastupuje proti vedoucímu Liberci a rád by ho poprvé v sezoně připravil o body. Vítkovice bojují s Pardubicemi, přičemž Východočeši mohou opustit poslední místo. ONLINE přenosy utkání sledujte na iSport.cz.

Hradeckou demolici rozjel Ondřej Kovařčík

Hradec nastoupil bez brankářské jedničky Mazance i beka Zámorského, ale povzbuzen minulou výhrou na ledě Sparty a měl první velkou šanci. Perret si bekhendovým blafákem roztáhl Štěpánka, ale minul branku. Domácí poté udeřili z nenápadné akce: k Ondřeji Kovařčíkovi se odrazil puk a bekhendem ho plácl pod břevno. Hradec následně ustál se štěstím přesilovku soupeře, když Wolski a Růžička trefili tyč.

Wolski přesto brzy zvýšil. U mantinelu vyhrál souboj s Cibulskisem, vybruslil do do středu hřiště a prosadil se střelou do horní části branky. Hradci patřila další střídání, vytvořil si několik šancí, ale jejich aktivitu uťal třetím gólem Hrňa parádní střelou do víka. Gólman Lukeš jen rozhodil rukama, opět neměl nárok.

Třinec přišel v minulém kole o vedení 2:0, hrozně sehrál právě druhou třetinu. Tentokrát dlouho pozorně bránil, ale ve 32. minutě zapomněl na Koukala. Zkušený útočník vsadil na bekhendovou kličku se zakončením mezi betony, ale Štěpánek je sklapl včas. K úžasu všech neskončila gólem ani šance Orsavy, před kterým zívala prázdná branka, ale trefil tyč.

Závěr druhé třetiny patřil domácím a Marcinko po výborném pasu Růžičky zvýšil. Oceláři ještě promarnili 49 sekund přesilovky pět na tři. V závěrečné části neproměnil domácí kapitán Adamský únik. Brzy na to ale využil přesilovou hru Chmielewski, jehož přihrávku si srazil do vlastní branky Šidlík.

Utkání se poté dohrávalo hlavně v útočném pásmu Třince i díky dalším dvěma početním výhodám. Štěpánek tak bez problémů uhájil čisté konto, navíc Adamský z dalšího brejku ještě podtrhl druhou nejvyšší domácí výhru Ocelářů v sezoně.

SESTŘIH: Třinec - Mountfield HK 6:0. Pod debakl se podepsalo šest různých střelců

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 04:19. O. Kovařčík, 10:47. Wolski, 14:38. Hrňa, 36:23. Marcinko, 49:46. Chmielewski, 59:51. Adamský Hosté: Sestavy Domácí: Štěpánek (L. Daneček) – Kundrátek, Gernát, D. Musil, Galvinš, M. Doudera, Zahradníček – Martin Růžička (A), P. Vrána, Wolski – Chmielewski, Marcinko, M. Stránský – O. Kovařčík, M. Kovařčík, Hrehorčák – Dravecký (A), Novotný, Adamský (C) – Hrňa. Hosté: Š. Lukeš (Sajdl) – Eklund, Nedomlel (A), Šidlík, Cibulskis, Šalda, F. Pavlík (A), Čáp – Žejdl, Cingel, Smoleňák (C) – M. Chalupa, Lev, Orsava – Perret, Klíma, Jergl – R. Pavlík, Koukal, Kubík. Rozhodčí Jeřábek, Mrkva – Bryška, Rožánek Stadion WERK ARENA, Třinec Návštěva 4 367 diváků

Zlín - Liberec

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 04:24. Šlahař, 53:51. Dufek Hosté: 08:36. Birner, 18:58. Bulíř, 30:38. Bulíř, 52:39. A. Musil Sestavy Domácí: Kašík (Huf) – Nosek (A), Žižka (C), Ferenc, Freibergs, Buchta, M. Novotný, Gazda – J. Ondráček, Fryšara, Köhler – Šlahař, Honejsek, Okál – Dufek, Claireaux, Herman – Popelka, P. Sedláček, Kubiš (A). Hosté: Hrachovina (Žajdlík) – Šmíd (A), Knot, Derner, Graborenko, Kolmann, Havlín, T. Hanousek (A) – Birner, L. Hudáček, Lenc – Marosz, Bulíř, M. Zachar – L. Krenželok (C), P. Jelínek, Ordoš – J. Vlach, A. Musil, Valský. Rozhodčí Hradil, Obadal – Lučan, Kis Stadion ZS Luďka Čajky, Zlín

Vítkovice - Pardubice

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 06:19. Šišovský, 28:21. Hruška, 32:12. Mallet Hosté: 10:19. Poulíček, 11:16. J. Kolář, 37:28. Svačina, 47:16. Látal Sestavy Domácí: Mi. Svoboda (Dolejš) – Štencel, Trška, Rosandić, Dudas, Výtisk (C), R. Černý, L. Kovář – Dočekal, Werbik, T. Kubalík – Roberts Bukarts, O. Roman, Lakatoš (A) – Šišovský, Hruška, Schleiss – Dej (A), R. Veselý, Mallet. Hosté: Kantor (Kacetl) – Mikuš, J. Zdráhal, S. Zacharčuk, J. Kolář (C), T. Voráček, Holland, Ivan – Vondrka, R. Kousal, Tybor – Mandát (A), Poulíček, Svačina – Kusý, Harju, Látal – Blümel, Rolinek (A), Paulovič. Rozhodčí Pešina, Pražák – Jindra, Zíka Stadion Ostravar aréna Návštěva 6 039 diváků

Karlovy Vary - Kometa

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 07:49. Stříteský, 09:16. O. Beránek, 10:33. Vondráček, 23:54. Flek, 33:33. Vildumetz, 38:46. Šenkeřík, 46:26. T. Rachůnek, 50:28. Skuhravý, 51:21. T. Rachůnek Hosté: Sestavy Domácí: F. Novotný (Bednář) – Šenkeřík, Stříteský, Graňák (A), Weinhold, M. Rohan, Plutnar, D. Mikyska – T. Rachůnek (A), Gríger, Flek – T. Mikúš, Vildumetz, O. Beránek – V. Polák, Černoch, Kohout – Koblasa, Skuhravý (C), Vondráček. Hosté: Čiliak (40. Vejmelka) – Mlčák, O. Němec (A), Pyrochta, Bartejs, Gulaši, Svozil, Baranka – Zaťovič (C), Plekanec (A), Mueller – Jenyš, Kusko, M. Erat – Kucsera, Rákos, Vincour – Plášek ml., Střondala, L. Horký. Rozhodčí Hejduk, Kika – Ondráček, Špůr Stadion KV Arena, Karlovy Vary Návštěva 4365 diváků

Olomouc - Kladno

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 06:31. Ostřížek, 11:24. Irgl, 25:24. Jaroměřský Hosté: Sestavy Domácí: Konrád (Lukáš) – Škůrek, Valenta, Ondrušek (A), Dujsík, Vyrůbalík (C), Jaroměřský – Klimek, Nahodil, P. Musil – Burian, J. Káňa, Irgl – Ostřížek (A), J. Knotek, Olesz – Vodný, Handl, Skladaný. Hosté: Cikánek (Brízgala) – Austin, Nash, Kehar, Lakos, Zelingr, Barinka (A), Zajíc – O'Donnell, Stach, Jágr – Zikmund, Vampola (C), Hovorka – Redlich, Machač, Š. Bláha – Melka, T. Kaut (A), Hajný. Rozhodčí Zbyněk Kubičík, Peter Stano – Marek Hlavatý, Vít Lederer Stadion Zimní stadion Olomouc

Kanadské bodování Hráč Tým G A KB Z +/- TM S 1. Milan Gulaš 32 36 68 43 2 36 181 2. Michal Birner 18 35 53 36 10 8 122 3. Libor Hudáček 25 27 52 43 20 22 142 4. Tomáš Rachůnek 23 26 49 45 2 10 104 5. Martin Zaťovič 27 18 45 44 1 22 105 6. Pavol Skalický 17 24 41 43 24 36 87 7. Roberts Bukarts 15 23 38 41 -6 42 123 8. Jakub Flek 14 23 37 45 6 0 115 9. Petr Holík 11 26 37 32 -2 12 69 10. Radan Lenc 20 16 36 44 7 12 97 Zobrazit celou tabulku