Sparťan Dvořák jako hlídač Jágra: Ze souboje neuhnu, je to normální hráč | iSport.cz

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 16:36. Redlich, 36:16. Zikmund, 51:31. Jágr, 59:47. Lakos Hosté: 17:17. Buchtele, 28:46. Buchtele Sestavy Domácí: Godla (Brízgala) – Nash, Austin, Lakos, Kehar, Barinka (A), Zelingr, Zajíc – Jágr, Stach, Zikmund – J. Strnad (C), Vampola, Melka – Redlich, Machač, O'Donnell – Hajný, T. Kaut (A), Š. Bláha. Hosté: Machovský (J. Sedláček) – Tomáš Dvořák, Jurčina, Košťálek, Poizl, Kalina, Blain – Rousek, Sukeľ, Řepík (C) – Buchtele (A), Pech (A), Forman – Říčka, Kudrna, V. Růžička – Dvořáček, Smejkal, Vitouch – Pšenička. Rozhodčí Jeřábek, Úlehla – Brejcha, Jelínek Stadion ČEZ stadion, Kladno Návštěva 5 042 diváků

Znáte to, občas se v extralize vytvoří dvojička, kterou jakoby ve vzájemných zápasech přitahoval magnet. Většinou se to děje v sériích play off. Jedna taková se však dala dohromady už v základní části. Obránce Sparty Tomáš Dvořák má ve vzájemných zápasech Pražanů s Kladnem na starost hlídání Jaromíra Jágra. Viset na něm, nedat mu prostor. Plnil to také včera. Jednou došlo i na menší strkanici.

„Beru ho jako normálního hráče. Je to sice Jágr, ale nerozlišuju to. Při hře na to nemyslíte. Hraju furt stejně, ať je proti mně kdokoli,“ tvrdí 24letý obránce. Když se narodil, Jágr už měl za sebou pět sezon v NHL, dva Stanley Cupy a jednu vyhranou Art Ross Trophy pro nejproduktivnějšího hráče slavné soutěže.

Kladno - Sparta: Jágr si vzal puk za bránou a dostal ho za Machovského, 3:2

Na Jágra ho trenéři Miloslav Hořava s Josefem Jandačem nasazovali spolu s parťákem Milanem Jurčinou cíleně. „Nějakou taktiku jsme měli, ale úplně vždycky to nevycházelo. Když to vyšlo, tak jsme na něho chodili,“ přiznává Dvořák.

Že s legendou vytvořil dlouhodobější duel, ví. „Tak to holt vychází. Já se snažím čistit náš předbrankový prostor, děláme to všichni. Když to pak vyjde na nějaký souboj s Jágrem, tak to tak prostě je. Neuhnu z něj.“

Nakonec ale Sparta Jágra neubránila. V 52. minutě veterán svižně vyjel zpoza branky a překvapil Matěje Machovského, kterému puk procedil skrz výstroj do branky. Trefa to byla nakonec vítězná. „Je strašně zkušený, silový na puku. Když si ho dobře pokryje a dá si tam tělo, má velkou výhodu. Opravdu těžce se brání,“ dodává Dvořák.

Litoval, že Sparta neudržela vedení a v nabitém souboji o co nejlepší místo pro play off zaváhala. „Neudrželi jsme se pořádně na puku v útočném pásmu, nejezdili nám nohy jako soupeři. Oni hráli o všechno, měli do zápasu větší nasazení než my, což podle mě rozhodlo.“

Kladno - Sparta: Puk do prázdné brány dostal Lakos, 4:2

Velká slova chvály na adresu Jaromíra Jágra přidal také kouč Pražanů a bývalý trenér národního týmu Josef Jadnač. „Pořád je to špičkový hokejista světové třídy, legenda. Když mě vyhodili z Ruska, byl jsem se na Kladně podívat na pár zápasů. Říkal jsem si, jak to bude stíhat. On ale pořád patří k nejlepším. Už samozřejmě nemá takovou rychlost, ale je to stále parádní hokejista. Bojuje, dře pro mužstvo. Je to vidět i třeba po ztrátě puku, jak se snaží ty situace dotahovat dozadu. I to ho dělá top hráčem. Můžeme se bavit o superlativech, ale budeme tady do rána.“

Kvality svého lídra ocenil i trenér Rytířů David Čermák. „Jarda nás drží celou sezonu. Pořád patří k nejlepším hráčům v extralize. Co se týče držení puku, krytí puku i střely. Tímhle se dokáže prosadit. Pro náš tým je strašně důležitý,“ uznal.

