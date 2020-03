Bojujeme, musíme šlapat dál. Vondrka chválil i pardubické fanoušky | iSport.cz

Za celý zápas se dostal do jediné šance. V ní ale pardubický útočník Michal Vondrka nezaváhal. Krátké sólo ze 46. minuty proměnil a zapsal si vítězný gól v Třinci. Pardubice v 50. kole Tipsport extraligy vyhrály 3:2 a udělaly další krok k extraligové záchraně. Před posledním Kladnem si drží tříbodový náskok. „Bojujeme, musíme šlapat dál, máme to ve svých rukách,“ těšilo Vondrku, který chválil i víc než stovku pardubických fanoušků.

Kde jste viděl klíčové momenty zápasu?

„Hráli jsme trpělivě, i když jsme tam měli i pasivnější pasáže. Ale víceméně jsme hráli, co chtěli. Jsem rád, že jsme dali tři góly, odskočili a měli chvíli klid. Škoda, že jsme dostali na 2:3, já to teda vůbec neviděl, ale dobře jsme to ubránili.“

Dvakrát jste přišli o dvougólové vedení, jak těžké to pro vás bylo psychicky?

„Jsme na to nějak zvyklí, zápasy jsou na krev, o všechno. Samozřejmě je pro tým dobrý, když se vede o dva góly, ale řekli jsme si, že to je pořád o jeden, pořád jsme hráli naši hru. A výborně zachytal Kantor.“

Radost v kabině jste si pořádně užili a podělili jste se o ni i s fanoušky. Jedete na vlně?

„Bojujeme, snažíme se hrát, co umíme. Musíme šlapat dál, je to furt to samé, máme to ve svých rukách. Jsou ještě dva zápasy, uvidí se.“

Jak vám bylo, když při třinecké power play v poslední minutě cinkla tyčka po dělovce Vladimíra Rotha?

„Jak myslíte? (usměje se) Samozřejmě, potřebujete i štěstí, patří to k tomu. Velký dík patří našim fanouškům, podporu máme neskutečnou. Ať přijedeme kam přijedeme, je plný stadion našich fandů. Na Kladně neuvěřitelný, teď zas. Jezdí všude, chtěl bych jim hrozně poděkovat.“

