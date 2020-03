Šachy do prázdné, 5 na 1 i kolaps Varů. Nepustili nás za půlku, nechápal bek | iSport.cz

Padesát minut to vypadalo na loupež. Karlovy Vary byly v neděli blízko k velké výhře, ještě v polovině třetí třetiny vedly v Mladé Boleslavi 3:1. Uchvacovali krásnými góly do prázdných branek, třetí trefa Matěje Stříteského padla dokonce po nevídaném brejku pěti hráčů na jednoho. „Prostě all in!“ usmíval se bek Energie. Jenže pak hosté o slibně rozjeté utkání přišli, nedisciplinovaností dovolili Bruslařům vyrovnat a následně i rozhodnout (4:3 v prodloužení).

Proč to nedopadlo na tři body?

„Určitě je špatný, že nám utekl, dá se říct, prakticky rozhodnutý zápas. Za stavu 3:1 jít do třetí třetiny proti Boleslavi je super výsledek, za první dvě třetiny moc šancí neměli, do ničeho jsme je nepouštěli. Potom jsme měli jednu situaci v naší přesilovce a od té doby to začalo, že nás nepustili ani za půlku.“

Kde se utkání zlomilo? Bylo to právě snížení Žigy Jegliče na 2:3, po kterém Mladá Boleslav výrazně zvýšila tempo?

„Nemyslím, že by zvýšili tempo. Dostali přesilovky, které dostali. Tím nám to trošku vzalo vítr z plachet, když jsme si říkali, že jediné góly nám můžou dát v přesilovce, protože pět na pět neměli nic extra. Pustili jsme je do čtyř přesilovek a ze dvou nás potrestali.“

Mladá Boleslav - Karlovy Vary: Žádná radost! Po gólu domácích se strhla mela, 2:3

Váš gól na 3:1 padl krátce po střídání brankářů, Justin Peters byl na ledě zhruba minutu. Byl to i záměr se ho rychle pokusit zaměstnat?

„Ani nevím, že střídali. (usměje se) Ale ona se tam otevřela šance, jeli jsme snad čtyři na jednoho. Jestli střídal, je asi úplně jedno. Gólman takových kvalit byl připravenej, i když tam přišel v půlce zápasu.“

Jak jste se v tu chvíli ocitl na pravém křídle?

„Jel jsem dopředu, all in prostě! (směje se) Ne, viděl jsem, že Švícko (Martin Ševc) tam střílí a myslím, že přestřelil bránu. Pak druhý bek (Marek Hrbas) šel zavřít manťák u nás v rohu a bylo to s naším útočníkem, který se tam spustil s ním. Podíval jsem se nahoru a viděl jsem, že tam nikdo není, tak jsem vyletěl na ten propíchlej puk a naštěstí to vyšlo.“ (usměje se)

V první chvíli to byla dokonce situace pět na jednoho, to se v hokeji moc často nevidí.

„Jo, vždyť to bylo i na mistrovství světa ne? Taky na nás jeli v pěti ne? Si teď vybavuju jednu situaci, ale říkám, to bylo vabank – buď to vyjde, nebo to bude průser na druhé straně.“

Všechny tři góly jste každopádně vyšachovaly do prázdné branky. Svědčí to o nějaké pohodě?

„Konečně se nám to odrazilo tak, jak jsme potřebovali. A že to takhle vyšlo? Nádherný byl druhý gól, to byly tři nahrávky přes pásmo, takže jsme za to rádi, ale jen k jednomu bodu, což je škoda.“

Mladá Boleslav - Karlovy Vary: Krásnou akci hostů zakončil Polák,1:2

V pátek jste si zajistili postup do předkola. Nebyla motivace trochu nižší?

„Ne, to určitě ne. Z mé strany určitě ne. Myslím, že to na zápase bylo i vidět. Bylo to kvalitní a rychlé utkání. Každý tým si hraje o nějaké své prémie. Nebo nevím, jak je to tady v Boleslavi, ale my určitě. Nechtěli jsme nic vypustit, vzhledem k tomu, že nás čeká předkolo a bereme to jako přípravu na předkolo.“

Nicméně trochu uvolnění nohou a rozvázání rukou na vás bylo vidět…

„Nevím, jestli uvolnění. Určitě z nás možná něco spadlo, že se už nemusíme na nikoho spoléhat, že jsme si to uhráli sami. Teď už se můžeme nějakou přípravou, těmi zápasy, připravovat na předkolo.“

Sledujete tabulku, na koho by to mohlo v předkole vyjít?

„Já určitě ne, ani mě to nějak nezajímá. Prostě pak někam pojedeme. (usměje se) Spíš mě zajímá ten spodek, jak se to tam vyvrbí. Pořád se to přelívá tam a zpátky. Ale koho dostaneme my? To nesleduju.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 24:14. Jeglič, 49:48. Jeglič, 56:32. Zbořil, 62:00. Jeglič Hosté: 03:16. T. Rachůnek, 29:24. V. Polák, 33:32. Stříteský Sestavy Domácí: Krošelj (33. Peters) – Hrbas, Ševc (C), Dlapa, Pláněk (A), Bernad, Fillman, Hrdinka – Skalický, Zbořil, Klepiš (A) – R. Zohorna, Jeglič, Šťastný – Lunter, Bičevskis, Kašpar – Flynn, Najman, J. Stránský. Hosté: F. Novotný (Bednář) – Šenkeřík, Stříteský, Graňák (C), Plutnar, M. Rohan, Eminger, Šafář – T. Rachůnek (A), Gríger, Flek – Koblasa, T. Mikúš, O. Beránek – V. Polák (A), Černoch, Kohout – M. Zabloudil, Vildumetz, Vondráček. Rozhodčí Hodek, Micka – Lhotský, J. Svoboda Stadion ŠKOENERGO Aréna Návštěva 3 689 diváků

Z V VP PP P Skóre B 1. Liberec 50 29 5 2 14 174:124 99 2. M. Boleslav 50 21 10 6 13 150:121 89 3. Plzeň 50 26 2 7 15 159:137 89 4. Sparta 50 21 12 1 16 169:142 88 5. Třinec 50 25 4 4 17 156:125 87 6. Brno 50 21 5 6 18 141:151 79 7. Olomouc 50 19 5 6 20 118:125 73 8. K. Vary 50 16 9 5 20 169:155 71 9. Mountfield 50 18 5 7 20 123:131 71 10. Zlín 50 18 4 5 23 148:146 67 11. Litvínov 50 15 3 9 23 146:168 60 12. Pardubice 50 15 3 9 23 118:158 60 13. Vítkovice 50 13 8 5 24 124:168 60 14. Kladno 50 15 3 6 26 125:169 57 Generali Play-off

Generali Play-off Předkolo Generali Play-off

Předkolo Generali Play-off Sestup