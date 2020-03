Bojujte za Brno, křičeli fanoušci Komety. Tristní výkon, řekl kouč | iSport.cz

Kometa se v závěru základní části dostala do krize. Jak se připraví na play off? • Barbora Reichová (Sport)

Co teď s tím? Ideálně začít s čistým stolem a fakt naplno. „Už nemůžeme uhnout ani o milimetr,“ uvědomoval si kapitán Martin Zaťovič. Kdyby se měla Kometa babrat v představeních, kterými si pokazila konec základní části, šla by do play off se sebevědomím na úrovni průměrného týmu eskymácké ligy. „Tristní výkon,“ shrnul porážku s Pardubicemi kouč Kamil Pokorný.

Hrajete doma, hodláte se naladit na play off. V něm je vaším jediným cílem slavit na konci sezony titul. A nedáte předposlednímu týmu ani gól. Marast. „Až na dvě šance Svozky (Stanislava Svozila) jsme snad neměli nic. Tohle je strašně málo,“ kroutil hlavou Pokorný, jeden ze členů trenérského štábu brněnského kolosu, který nedokázal přehrát bojovníky z východu Čech.

Kometa - Pardubice: Radost hostujícího celku, hráči po závěrečném hvizdu slaví záchranu

Neukázal, že má výraznější individuality, lepší tým. „Nebyli jsme ochotní hrát souboje tak, abychom je uhráli. Vůbec jsme se přes soupeře nedostávali, nedařilo se nám držet se na kotouči. Chvilkami mi přišlo, že jsme nervóznější než Pardubice. Máme deset dní na to, aby se to v hlavách zlomilo a začali jsme úplně jinak,“ soukal ze sebe Pokorný, jenž vidí čtvrtfinále se Spartou jako nejexponovanější sérii ze všech. „Žádná speciální motivace není třeba. Musí létat jiskry,“ vzkázal mužstvu, které ztratilo glanc a k tomu má na marodce tři útočníky – Erata, Kucseru a Pláška.

Kdyby se rozjelo play off dnes, těžko se bude Kometa chytat. „Nejsme v dobrém rozpoložení,“ přiznal kouč. „Ale věřím, že se dáme do kupy a navážeme na vynikající výkon s Libercem,“ zmínil poslední povedené představení.

Borci odmítali, že by pátečního soka podcenili, či mu dokonce úmyslně umetli cestičku k výhře. Byť o tom budou fanoušci spekulovat. „Ten, kdo to nikdy nehrál, bude si říkat a myslet svoje. Já když jdu do práce na zápas, chci vyhrát, dát gól, rozhodnout. V životě jsem neviděl hráče, který jde na led s tím, že chce prohrát. Tyhle debaty jdou mimo mě,“ smetl Zaťovič téma ze stolu.

Kometa opravdu spíš vypadala herně bezradně, než že by tolik stála o záchranu Východočechů. Holt poztrácela formu a teď ji musí tréninkovou dřinou nalákat zpátky. „Věřím, že se na to hlavy naladí a budeme úplně jiný mančaft,“ přál si nejlepší střelec týmu. „Všichni víme, jaký máme cíl a co chceme vyhrát. Teď už bude záležet na osobní zodpovědnosti každého hráče.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: Hosté: 17:59. Poulíček, 59:21. Rolinek Sestavy Domácí: Čiliak (Vejmelka) – Baranka, O. Němec (A), Pyrochta, Bartejs, Gulaši, Svozil, D. Krenželok – Zaťovič (C), P. Holík, Mueller – Červený, Plekanec (A), Střondala – Š. Stránský, Rákos, Vincour – Jenyš, Kusko, L. Horký. Hosté: Kantor (Kacetl) – J. Zdráhal, Mikuš, J. Kolář (C), S. Zacharčuk, Holland, T. Voráček, Blažej – Tybor, R. Kousal, Vondrka – Svačina, Poulíček, Mandát (A) – Látal, Harju, Kusý – Paulovič, Rolinek (A), Machala. Rozhodčí Kika, Veselý – Gebauer, Rampír Stadion DRFG arena Návštěva 7232 diváků

Z V VP PP P Skóre B 1. Liberec 52 30 5 2 15 179:131 102 2. Třinec 52 27 4 4 17 163:125 93 3. Sparta 52 21 14 1 16 174:145 92 4. M. Boleslav 52 22 10 6 14 155:124 92 5. Plzeň 52 27 2 7 16 162:142 92 6. Brno 52 21 5 6 20 143:156 79 7. Olomouc 52 20 5 7 20 123:129 77 8. Mountfield 52 19 5 7 21 130:136 74 9. K. Vary 52 16 9 5 22 174:168 71 10. Zlín 52 19 4 5 24 151:151 70 11. Pardubice 52 16 3 10 23 121:160 64 12. Vítkovice 52 14 8 5 25 134:175 63 13. Litvínov 52 16 3 9 24 153:173 63 14. Kladno 52 16 3 6 27 130:177 60 Generali Play-off

