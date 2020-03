Razým zažil titul, teď spásu Pardubic: Finále je horor, tohle bylo horší | iSport.cz

Oči se mu leskly, když hodnotil úspěšnou tříměsíční misi na východě Čech. Kouč plzeňských mistrů 2013 přišel do Pardubic ve složité době vášní a hněvu, v nichž po sérii výher nad Spartou s Kometou odcházel kouč Radek Bělohlav. Milan Razým tlak ustál, po klopýtavém seznámení s terénem ukázal práci a teď má klid na duši. Tu mu v týdnu rozkýval i přístup Karlových Varů, které do Vítkovic odvezly zálohy. „Je to degradování soutěže, velmi zavánějící čímsi a nemělo by se to stávat,“ reagoval Razým.

Po hrůzostrašných měsících Pardubice v poslední čtvrtině soutěže devětkrát vyhrály, třikrát bodovaly, jen jednou nebrali bod… Kde se to vzalo?

„Tenhle tým, co končil sezonu, se dal dohromady v půli ledna, kdy se vrátil Tomáš Rolinek, následně dorazil Matej Paulovič, v závěru přestupního období přišel Michal Vondrka a ruský obránce Zacharčuk. V tomto složení jsme nebodovali snad jen dvakrát, během čtrnácti utkání nabrali 29 bodů, což je neskutečný počin. Kluci se dali dohromady, v bráně nás skvěle držel Pavel Kantor. Přesto to do poslední chvíle nebylo rozhodnuté, pro nás všechny to bylo nesmírně náročné. Jak fyzicky, tak psychicky. Nikdo si nedovede představit, jaké penzum práce kluci odvedli. Hrát pod tak silným tlakem tolik zápasů není jednoduché. I když jsme vyhrávali, neměli jsme pořád jistotu, vždycky to potřebovalo ještě kousek. Až to dospělo do zápasu s Kometou. Kluci si zaslouží obrovské poděkování, smekám před nimi i před fanoušky. Přestože Pardubice trávily většinu času na posledním místě, návštěvy byly neuvěřitelné. Extraligu si zaslouží jak hráči, tak diváci.“

Nejste smutný, že vám sezona končí, v play off byste asi čeřili vody?

„Účast v play off by nám dodala další sílu a energii. Rádi bychom si vyřazovací část zahráli, jednoznačně. Jenže my když jsme k týmu přišli, měl 26 bodů a prvotním cílem bylo soutěž udržet. Jak jste viděli, trvalo to až do poslední chvíle. A jsme šťastni, jak to dopadlo.“

Porovnáte-li aktuální úspěch se svojí trenérskou minulostí, byly Pardubice nejtěžší angažmá?

„Dá se to srovnávat, ty myšlenky mě napadaly. Pokud narážíte na Plzeň a její titul, u kterého jsem byl, tehdy se mi spávalo mnohem lehčeji, byť některé scény byly hororové, třeba když nám soupeř (Zlín) vyrovnával v sedmém zápase pár vteřin před koncem a šlo se do prodloužení. Je pravdou, že boj o přežití v extralize je na psychiku horší.“

Je to úplně jiný druh nervů, že?

„Ano, to se musí přiznat. Případné důsledky nedokážete vytěsnit z hlavy, nespíte. Pátek byl jedním z nejdelších dnů v mém životě…“ (usmívá se)

Kdy vás ovládl vnitřní pocit, že záchrana klapne? Už jen za to, jak vaši hráči dřeli?

„Věřil jsem, že nespadneme, záchranu jsme měli ve své moci a nemuseli se spoléhat na něčí pomoc. Záleželo jen na nás. Klukům jsem říkal, že v kariéře sehrají stovky zápasů, ale jen některé mají takový náboj jako páteční v Brně. A zrovna na takové budou v životě vzpomínat. Tenhle byl jedním z nich. Klukům jsem povídal, hrajme tak, abychom po zápase mohli zvednout ruce.“

Kometa - Pardubice: Radost hostujícího celku, hráči po závěrečném hvizdu slaví záchranu

Nová smlouva? Řešil jsem jen záchranu. Uvidíme, co přijde

Jak vám bylo po těle po zjištění, že Karlovy Vary vezou juniory a dorost do Vítkovic, které si tak předem opatřily záchranu?

„Nevím, jestli jsem kompetentní se k těmto věcem vyjadřovat, nicméně se domnívám, že extraliga je naší nejvyšší profesionální soutěží a získávat výhodu tímto způsobem mi nepřijde fér. Pokud se mluvilo o tom, že Jarda Jágr dal facku nebo plivl někomu do tváře, když vystoupil s myšlenkami na uzavření soutěže, pak tohle byl daleko horší krok. Nikde ve světě by se něco takového nestalo. Profesionální tým má hrát každý zápas na vítězství, za jakékoli situace. Tady nastoupil někdo úplně jiný, do vrcholového sportu to nepatří. Navíc v předposledním kole, kdy jde soupeři o záchranu. Je to degradování soutěže, velmi zavánějící čímsi a nemělo by se to stávat.“

Nedivíte se nakonec, jak mohl tenhle pracovitý tým Pardubic být tak dlouho dole?

„Ale tady dřív nebyl tenhle mančaft. Do sezony šel s úplně jiným složením. S jiným gólmanem, bez Tomáše Rolinka… Současné mužstvo se dalo dohromady v polovině ledna po změnách ve vedení. Týmu neskutečně pomohl Tomášův návrat, gól na Kometě je pro něj odměnou za obrovskou práci.“

Po svém nástupu jste o Rolinkův comeback v podstatě zažádal, ale odpověď byla zamítavá. Co se změnilo, že to později šlo?

„Zprvu nebyla vůle. Já ani přesně nevěděl, co všechno se přihodilo, jaké bylo okolnosti jeho odchodu, celé jsem to měl jen z doslechu. Měli jsme v úmyslu s některými hráči se rozloučit, dostali jsme příslib posílení, čekali jsme… Hlavní je, že se Tomáš vrátil a už je jedno, čím nebo díky komu se to pohnulo. Hlavní je, že z toho měl prospěch pardubický hokej.“

Už máte novou smlouvu v kapse?

(usmívá se) „To bych teď neřešil. Já měl v hlavě jen záchranu extraligy, co bude dál, se uvidí.“

Najednou vypadá vše růžově, asi by vás lákalo vracet Pardubice do míst, kam patřily, ne?

„Samozřejmě. Ale pro mě bylo výzvou jít i do té složité situace, která tu panovala. Objevily se názory, že jsem blázen. Já to bral, dával jsem krk na oprátku a s tím, že jdu dělat svoji práci do klubu, který v historii hodně znamená. Osobně jsem měl Pardubice vždycky rád. Nebál jsem se. Věřím, že cestou, po níž jsme nastoupili od ledna, se půjde dál. Nyní si hráči zaslouží odpočinek, myslím, že i my. Končíme brzy, ale o to dříve může začít příprava na novou sezonu.“

