Varaďa: Z konce sezony jsme v Třinci zklamaní, ale zdraví je nejdůležitější | iSport.cz

Ve čtvrtek dopoledne ještě Václav Varaďa se svými kolegy vedl v Třinci klasický trénink, připravoval tým na odložené play off. Odpoledne už mohl sezonu definitivně odpískat.

„Poupravili jsme plán, pozměnili jsme tréninkový proces, abychom byli schopni připravit tým na prvního dubna, ale situace je velmi vážná,“ říká Varaďa. „Vyžaduje si razantnější řešení, já to plně respektuji a souhlasím s tím. Zdraví je nejdůležitější.“

Jak se s předčasným ukončením sezony vyrovnáváte?

„Samozřejmě je to pro mě zklamání. A jistě nemluvím jen za sebe, ale za všech deset klubů, které měly šanci bojovat o pohár. Ale situace je opravdu vážná. To je vidět v průřezu celého světa. Ruší se NBA, fotbalové zápasy v Evropě, neskončí to jen tak. Ještě to bude sílit, takže je třeba udělat opatření, která se to budou snažit limitovat.“

Počítal jste s tímto scénářem? Nebo jste doufal, že se play off v okleštěné podobě odehraje?

„Říkal jsem si, že jak to má být, tak to bude. Komplikací by bylo i to, kdyby se hrálo po měsíci tréninku bez jediného zápasu, ale brali jsme to. Nikdo si nepřeje, aby riskoval život svůj, své rodiny a všech kolem.“

Liberec má Prezidentský pohár za dlouhodobou část, mistr vyhlášený nebude. S tím souhlasíte?

„Liberec vyhrál pohár za základní část a pohár pro vítěze extraligy nemá nikdo. Nikdo ho nevyhrál, taková je realita.“

I letos jste patřili k favoritům, obhajovali jste zlaté medaile. Je to pro vás ztracený rok?

„Jak jsem říkal, je to zklamání, směřovali jsme všechno k závěru sezony, kluci byli znovu hladoví. Už víme, co obnáší vyhrát titul, chtěli jsme znovu uspět. Vnímám i to, že spousta hráčů změní klubový dres, bude působit jinde, i pro ně je takový konec těžký.“

Už víte, jak budete fungovat dál?

„V pátek se ještě uvidíme a budeme řešit situaci dál. Hráčům v podstatě sezona oficiálně skončila, jen tomu chceme dát nějakou štábní kulturu. Abychom se s hráči rozloučili a popřáli si štěstí i dál.“

Co hráčské smlouvy? Budou se hráčům vyplácet až do konce dubna, když sezona skončila?

„To nevím. Kluci hokej hrají, protože je baví, ale taky si jím vydělávají. Je to jejich práce. Spousta z nich má hypotéky, taky na tom budou tratit, v play off si mohli přijít na lepší finance. Já věřím tomu, že hráčům nebude odepřeno, na co mají nárok. Přál bych si to. Ale to není otázka na mě. Teď je jasné jen to, že sezona končí, hrát se nebude, pachuť nedokončené práce zůstane. Obtížnější to může být i s letní přípravou, kdy začít, jestli vůbec, jestli už bude všechno v pořádku. Je to složitá situace. Všichni budeme pevně doufat, že se všechno postupně uklidní.“

