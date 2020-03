Prospal prodloužil! Hokejisty Českých Budějovic povede i v extralize | iSport.cz

„Jsme moc rádi, že naše spolupráce bude pokračovat. Po této velmi úspěšné sezoně jsme pochopitelně měli velký zájem o to, aby celý trenérský štáb pokračoval. Zbývalo jen, aby Vašek dokázal skloubit rodinnou situaci s prací v Motoru, což se podařilo, a tak se všichni můžeme těšit na následující extraligový ročník,“ uvedl generální manažer Stanislav Bednařík.

S ohledem na pandemii koronaviru a s ní spojená opatření se Bednařík s Prospalem domluvili na prodloužení spolupráce v Hluboké nad Vltavou, kde oba bydlí. Tradiční slavnostní podpis a fotografování jihočeský klub zrušil.

Pětačtyřicetiletý Prospal působí v Českých Budějovicích od roku 2018 a čeká ho třetí sezona na střídačce týmu. Společně s ním povede Motor asistent Aleš Totter, brankáře bude mít na starost Stanislav Hrubec.

České Budějovice se do extraligy vrátily po sedmi letech. Do nejvyšší soutěže postoupily jako vítěz základní části první ligy, play off bylo kvůli koronaviru zrušeno.