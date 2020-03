Zámorský po operaci přemýšlí o novém angažmá. Prioritou je Švédsko | iSport.cz

Petr Zámorský by se před novou sezonou rád vrátil do Švédska, stále je však možnost, že zůstane v Hradci Králové • Profimedia.cz

Švédsko volá! Hokejový obránce Petr Zámorský (27) včera podstoupil operaci kolena, které mu pokazilo nedokončenou extraligovou sezonu. A chystá se na přestup. V Hradci Králové mu dobíhá kontrakt a rád by se po třech letech vrátil na sever Evropy. „Mám dvě nabídky ze švédské ligy. Agentovi jsem řekl, že je to moje priorita,“ přiznal v rozhovoru pro iSport.cz účastník dvou světových šampionátů. Jenže i tady vstupuje do hry pandemie koronaviru a jednání se protahují. Proto se nabízejí další varianty. O Zámorského stojí extraligová elita v čele s Třincem a Kometou Brno. Ve hře je i prodloužení smlouvy s Mountfieldem.

Už máte jasno, kde budete hrát?

„Řeší to můj agent. Teď je to složité, každý počítá ekonomické ztráty. Agentovi jsem řekl, že mojí prioritou je Švédsko. Mám odtud dvě nabídky. Jenže tam teprve ukončili sezonu, v opatřeních jsou trošku pozadu. Je to zdlouhavé, Podpis smlouvy není na pořadu dne.“

Působil jste tři roky v Örebro. Proč vás to táhne zpět na sever?

„Chtěl bych tam jít nazpátek. Mně i rodině se tam líbilo. Ale nechci čekat někdy do července.“

Co brněnská Kometa, která o vás stojí dlouhodobě?

„Myslím, že agent mluvil i s panem Zábranským (majitel klubu). Možností v extralize je víc. Některé nabídky jsme s agentem s díky odmítli. Možné je i to, že prodloužím v Hradci. Za tři roky jsem tam neměl jediný problém.“

Sezonu vám zkomplikovalo zranění kolena, že?

„V prosinci jsem s tím hrál, ale nemohl jsem se s tím pořádně odrazit. Neměl jsem sílu. Bylo to trápení. Injekce moc nezabíraly. Koncem roku už to vůbec nešlo. Pak jsem hrál ještě finále Ligy mistrů a třetinu a půl na Spartě. Jenže jsem skoro nemohl bruslit. Pajdal jsem po jedné noze.“

Divný ročník, co?

„Skoro celý srpen jsem nebyl pořádně na ledě. Měl jsem zánět jícnu. Bylo mi fakt blbě. Ráno jsem vstal a zvracel. Do sezony jsem šel skoro bez tréninku. A pak přišlo to koleno. Doufám, že jsem si to vybral.“

Jak jste na tom nyní?

„Včera jsem podstoupil operaci, vyčistili mi a zapravili koleno. Měl jsem něco potrhaného pod čéškou a díru na chrupavce. Asi z přetížení, i když si neuvědomuju, kdy se mi to mohlo stát. Ležím doma s ortézou. Budu ji mít tak dva tři týdny. Potom ji zahodím a začnu rehabilitovat.“