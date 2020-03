Vítkovické osekání platů? Situace není dobrá, říká kapitán Výtisk | iSport.cz

Jak na to jako kapitán reagujete?

„Dal jsem klukům vědět, že něco takového má být. Ale podrobnosti - jestli to tak bude, jak přesně to bude, to se dozvíme až později.“

Jak to vnímáte?

„Teď není situace moc dobrá a počítám, že později ani o moc lepší nebude. Než všechno kolem koronaviru skončí a dá se to zase vše do kupy. Na jednu stranu se nedivím, že se nějaké takové věci mohou dít, ekonomicky to bude pro všechny těžké.“

Počítáte, že bude třeba udělat ohledně platů určitý kompromis?

„Myslím, že nějaký kompromis se bude muset dohodnout. Je to složité. Ale protože zatím přesně nevím, co a jak bude, tak se k tomu nemůžu ani moc vyjádřit.“

Zástupci svazu vydali doporučení, že by se smlouvy neměly vypovídat, ale o snížení odměn za březen a duben se bude muset jednat. Viděl jste tohle prohlášení?

„Přiznám se, že nevím, co svaz vydal. Teď šel hokej na druhou kolej, řeší se trochu jiné věci. Nečetl jsem to, nemůžu se k tomu vyjádřit. Uvidíme. Nějaké domluvy asi v řešení budou, ale nevíme, s čím majitel přijde. Až to bude černé na bílém, můžeme k tomu něco říct. Teď zatím nevíme.“