Budějovický Motor chystá pecku. Z Komety lanaří gólmana Čiliaka! | iSport.cz

Nedávno se v Českých Budějovicích dočkali postupu do nejvyšší soutěže, a teď už kují pikle na slavný podzimní návrat do extraligy, kterou opustili před sedmi roky odchodem Mountfieldu do Hradce Králové. Motor poctivě skládá soupisku pro vyšší a náročnější level a chystá i (minimálně) jednu super posilu. Do brankoviště si Jihočeši vyhlédli Marka Čiliaka!