Rousek o budoucnosti: Rok Sparta, pak Buffalo. Musím se dál zlepšovat | iSport.cz

Bylo to žhavé téma posledních týdnů. Zůstane Lukáš Rousek ve Spartě, nebo v létě nasedne na zaoceánské letadlo a začne svou misi v klubu Buffala Sabres? Nakonec vyhrála první varianta. „Ještě rok odehraju tady. Potřebuju se zlepšit,“ ví dvacetiletý forvard.

Jste rád, že zůstáváte, nebo byste se raději šel poprat o šanci?

„Určitě jsem rád, že můžu ještě zůstat ve Spartě a další sezonu na sobě pracovat. Už v tomto ročníku jsem udělal velký pokrok, ale vím, že na Ameriku ještě nejsem úplně připravený. Musím zesílit, nabrat svaly i hokejově vyspět. Mám za sebou první kompletní sezonu v mužích, navíc v top týmu jako je Sparta. Když na to navážu, za rok budu nachystaný líp.“

Jak jste se k jednáním stavěl vy? Dovedu si představit, že když vám klub NHL řekne, že o vás stojí a chtějí vás mít u sebe, je těžké jim říct „ne“.

„Oni na mě naštěstí netlačili. Bavil jsem se s nimi, řekl jsem, že pokud budou opravdu chtít, tak tam půjdu. Nechali to ale na mně. Situace v USA je navíc vzhledem k současné situaci dost zamotaná, sami lidi v Sabres vlastně neví, co přesně bude v dalších měsících.“

Takže zatím je dohoda taková, že odejdete po další sezoně.

„Ano, tak by to mělo být, na tom jsme domluvení.“

V ohrožení je asi také kemp, který jste měl v Buffalu absolvovat, že?

„Bohužel je tak. Měl jsem tam na necelé tři týdny letět a připravovat se. Zatím čekáme, jak se situace vyvine.“

Možnost, že byste šel už teď na následující ročník do Finska či Švédska, které jsou svým stylem hry NHL výrazně blíž, ve hře nebyla?

„Nějaké nabídky byly, ale nakonec jsme se všechny strany shodly, že to nemá smysl. Ve Spartě mám dobrou pozici, hraju dost minut, trenéři mi věří. Kdybych šel třeba do Švédska, takovou důvěru bych třeba neměl.“

Nedávno jste mi říkal, že máte také stále co dohánět v učení angličtiny. Jak na tom jste teď?

„Je to lepší, ale pořád ne dostatečně. Když je teď volno, mám lekce šestkrát týdně. Hodně na tom pracuju, chci se ale připravit ještě mnohem líp. Chci tam jít maximálně připravený po hokejové, ale i životní stránce.“

Pak je tu otázka fyzické síly a kondice…

(úsměv) „Jo, tam mám taky ještě co dohánět. Makám na tom se svým kondičákem Láďou Jenšíkem. Z Buffala mi poslali plán stravování i cvičení, k tomu jedu přípravu právě s Láďou. Potřebuju nabrat sílu, přibrat kila. Pro hokej v zámoří je to nezbytné.“

Dokonce jsem slyšel, že jste s porcí nadsázky až do předloňského roku pořádně neviděl posilovnu. Je to pravda?

„Dá se říct, že ano. V mládeži Letňan jsme neměli svoji posilovnu, bylo to normálně fitko pro veřejnost, kam nebylo snadné se dostat. Chodili jsme tam s klukama cvičit před školou dvakrát týdně, což bylo hodně málo. Až přechodem do Sparty jsem v tomhle začal opravdu makat.“

Progres je na vás vidět. Ještě před rokem jste při vší úctě po soubojích u mantinelů víc ležel, než stál. V uplynulé sezoně už to ale bylo o něčem jiném.

„Souhlasím, máte pravdu. Během sezony jsem pracoval na síle a výbušnosti, ládoval jsem nějaké přípravky, které s nabíráním měly pomoct. Všechny samozřejmě povolené. (smích) Přibral jsem, zesílil. Bez toho by to nešlo.“

Ruku v ruce s tím šlo také nahoru vaše sebevědomí, na ledě si dovolíte výrazně víc. Pozorujete to na sobě?

„Je to s tím všechno spojené. Na konci sezony 2018/19 jsem začal nastupovat pravidelně, získával jsem minuty na ledě a začal jsem si víc věřit. Poznal jsem, že se nemám čeho bát, že to jde. V této sezoně to pak bylo samozřejmě ještě lepší.“

A to ani nemluvím v progresu ve vašem vystupování. Když si vzpomenu, jak probíhaly rozhovory před rokem a půl…

(smích) „Jo jo, nedal jsem do kupy souvislou větu.

Cíl pro další ročník tedy bude urvat ještě více času na ledě a ideálně překonat bodové maximum, které jste si letos stanovil na metě 29 bodů.

„Rozhodně! Chci se ve všem posunout, hokejově vyrůst. Musím na sobě makat, pracovat dál, na nic se nevykašlat, protože mám před sebou ještě celou kariéru. Velkou motivací je pro mě i reprezentace, kde bych strašně rád přidal další starty.“

