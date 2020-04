Chmielewski dál v Třinci: Můžeme dokázat velké věci. Wolski inspiroval | iSport.cz

Chmielewski má za sebou bodově nejvýraznější sezonu v extralize (11+11). V Třinci je šestým rokem, postupně si vybojoval poměrně solidní pozici. Tu by si pochopitelně ještě rád upevnil. „Klub má velké cíle, úspěchy,“ těší polského útočníka. „Během šesti let, co jsem tady, jsme hráli v extralize třikrát finále, dostali jsme se do semifinále Ligy mistrů a do finále Spengler Cupu. Jsem taky ambiciózní a cítím, že to ještě není všechno. Že ještě můžeme dokázat velké věci. Chtěl jsem proto pokračovat a jsem rád, že jsme se domluvili.“

Na Spenglerově poháru se Chmielewski dostal do výběru All Stars, inspiraci našel i u zkušeného parťáka Wojtka Wolského. Ten se k Ocelářům připojil právě po stříbrném turnaji ve Švýcarsku a Chmielewski byl jeho „pravou“ rukou. „Zaujal mě jeho profesionalismus. I když toho v kariéře hodně dokázal, pořád makal,“ ocenil polský útočník. „Například mě naučil, že i při dlouhých venkovních cestách může člověk udělat něco pro sebe a dát si trénink v autobuse. I během jízdy se dá protáhnout, prokrvit si svaly. Začal jsem tohle taky dělat. To jsou přesně ty maličkosti, které pomůžou i výkonu na ledě.“

Kanadského útočníka s polskými kořeny by v týmu rád viděl i dál. Wolskému ovšem skončila smlouva a v tuto chvíli není moc reálné, že by se s klubem dohodl na další. „Byl tu hodně spokojený, vychvaloval Třinec jako výborné místo pro hokej,“ přitakal Chmielewski. „Není jen výborný hráčem, ale i kamarád. Byl bych rád, kdyby zůstal, ale nepřemlouvám ho. Sám ví, co je pro něho nejlepší.“

