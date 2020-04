Extraliga ztrácí borce, o němž uvažuje i Boston. Vybral si Finsko | iSport.cz

Tichý zabiják opouští extraligovou scénu a posouvá o kus dál ambiciózní plán, na jehož konci svítí tři velká písmena. NHL. Pavol Skalický po výtečné sezoně v trikotu BK Mladá Boleslav zkusí přes finský most zaujmout skauty zámořských klubů a procpat se na elitní světové jeviště. Podle informací iSport.cz Skalický bere štaci v Lukko Rauma, třetím týmu uplynulé sezony. Zapojte se do nových diskuzí na iSport.cz>>>

Je mu krásných 24 let, všechno před sebou. Rodák ze slovenské Gelnice úspěšně buduje kariéru, jejíž zásadní moment stvořil v minulých měsících. Bezmála dvoumetrový habán pomohl ofenzivními manévry Boleslavi k cennému čtvrtému místu po základní části Tipsport extraligy. Sám si došel pro kariérní maximum 18 gólů a 45 bodů.

Není vyloučené, že se do zámoří vydá už letos, ovšem tady nezáleží pouze na Skalického výkonech a jednání agentů, dění v NHL je pozastaveno a budoucnost civí ve velké mlze. V zákulisí se hovoří o zájmu Boston Bruins, kteří by produktivního útočníka rádi viděli na kempu nováčků. Ale uskuteční se? A kdy?

Jisté v tuto chvíli je, že vlastník tří odehraných sezon a 155 partií v KHL v dresu Slovanu Bratislava (2015-18) končí dvouletou štaci ve městě aut a novou smlouvu tam neuzavře. Ačkoli zájem vedení Bruslařů o uzavření nové dohody byl značný.

„Pavol byl naším nejlepším hráčem, ve velkém předstihu jsme se snažili domluvit na nové smlouvě, zároveň jsme věděli, že je o něj zájem v zahraničí. Udělali jsme maximum, abychom ho udrželi, ale bylo by proti klubové filozofii bránit hráči jít ven za zkušenostmi, bránit mu v touze dostat se dál,“ podotkl pro iSport.cz Radim Vrbata, sportovní ředitel Bruslařů.

Finská Liiga se má obecně za soutěž, jež umí připravit hráče ke vstupu na mapu NHL, v tamním prostředí je zvykem a naprostou nutností tvrdě pracovat. Soutěž je napěchovaná talentovanými rychlými hráči, hojně navštěvovaná skauty zámořských organizací. Na hráče s velkým potenciálem sem oči zámořských náhončích dohlédnou spíš než do stojatějších českých vod.

„Kdyby se rozhodl zůstat v extralize, věřím, že by zůstal u nás, ale Pavol chce udělat krok do ciziny. Těžko mu to zazlívat. Naopak, přejeme mu hodně štěstí, a aby mu to jednou vyšlo i v NHL. Až se bude jednou vracet, rádi ho u nás přivítáme,“ dodal Vrbata.

Skalický je pravák, má výborné ofenzivní statistiky i hodnocení plus/minus (v sezoně +25), jeho kumštem je maximální využití poskytnutého místa v zápase. S průměrným časem 16:14 minuty je sezonní výpis 45 bodů (18+27) v 51 utkáních parádním počinem, mezi hráči v TOP 10 mu byl svěřen nejmenší prostor, přitom skončil celkově sedmý. V první dvacítce produktivity měl jen sparťan Lukáš Pech méně času. V rovnovážném stavu na ledě Skalický patřil v extralize mezi absolutně nejužitečnější hráče. Teď to míní ukázat ve Finsku.

