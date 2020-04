Turnaj Ocelářů: Draisaitl na tribunu, chválený Mrázek a vítězný gól Cháry | iSport.cz

Lada Peterková, manželka sportovního manažera Třince Jana Peterka se zapojila do šití roušek • hcocelari.cz

„Jsem hrdý na Boston a těší mě, že vítězný gól vstřelil Zdeno Chára,“ radoval se po vítězném finále Michal Kovařčík. „Honza (Hladonik) hraje výborně, finále bylo stejně vyrovnané, jako zápas ve skupině. Povedly se mi takové špinavé góly, ale historie se neptá. Skvělý turnaj, díky všem organizátorům.“

Mladšího z Kovařčíků hodně hřálo i vyhrané derby s bráchou Ondřejem. Jeho Toronto porazil hned na úvod 3:1. „Před zápasem jsme si zkusili jeden přípravák, který zvládl lépe Ondra, nechal jsem ho namlsat,“ líčil s úsměvem mladší ze sourozenců. „Brácha si možná myslel, že mě znovu porazí, ale v ostrém zápase jednoduše neměl šanci.“ Ondřej měl jasno: „Evidentně jsem měl pokažený ovladač, jinak bych samozřejmě vyhrál! Nevadí. Doufám, že mu to ve finále vrátím.“

Nestalo se. Ondřej Kovařčík hrál jen o bronz a v boji o medaili padl s Davidem Kofroněm (Carolina Hurricanes) 2:4. „Projevila se únava,“ krčil rameny Kovařčík. „Hrát čtyři zápasy ve čtyřech dnech, to není sranda. Bylo tam hodně cestování, kluci to měli v nohách, nevyhrál lepší ale šťastnější...“

David Kofroň se s rivalem nehádal. Uznal, že tentokrát mu štěstí konečně přálo. Na rozdíl od zápasů ve skupině. S oběma finalisty Michalem Kovařčíkem (1:2p) i Janem Hladonikem (4:5p) totiž prohrál až v prodlouženích. Po třech smolných zápasech už jsem to štěstíčko potřeboval. Dobře jsem si hlídal obranu a výborně mi zachytal Petr Mrázek,“ chválil Kofroň.

S výsledkem i průběhem akce byl spokojený i poražený finalista Jan Hladonik. Ten byl na své virtuální borce hodně náročný. Před finálovou bitvou chtěl na tribunu poslat Leona Draisaitla, nejproduktivnějšího hráče NHL. „V reálné NHL je sice lídrem kanadského bodování, ale tady se mi jeho výkony nelíbí,“ komentoval Hladonik. „Ve skupině měl na konci zápasu nájezd, který nedal a z protiútoku jsme inkasovali. Nechám si projít hlavou, zda Leona neposlat na tribunu...“

Po prohraném finále byl hodně zklamaný. „Jsem maximalista, takže je nakonec jedno, jestli člověk skončí druhý či poslední,“ reagoval Hladonik. „Musím sportovně přiznat, že Myšák (Michal Kovařčík) vyhrál zaslouženě.“ Přesto si s širokým úsměvem jednu poznámku neodpustil. „Turnaj už skončil, tak si dovolím na plnou pusu říct, že mu pomohli rozhodčí.“

O herních kvalitách Michala Kovařčíka se nicméně po turnaji přesvědčil i bývalý třinecký brankář Šimon Hrubec. V exhibičním duelu s ním prohrál 2:3 po nájezdech. „O turnaji jsem věděl z instagramu Ocelářů a lákalo mě to, chtěl jsem dorazit, protože NHL hraju s bráchou,“ popisoval Hrubec. „Jsem rád, že jsem si to mohl vyzkoušet proti vítězi. Prohrál jsem s Michalem až po nájezdech, což je úspěch. A jsem rád, že jsem se po čase znovu podíval do WERK ARENY a mohl s klukama prohodit pár slov.“

VÝSLEDKY TURNAJE

Michal Kovařčík (Boston) - Ondřej Kovařčík (Toronto) 3:1

David Kofroň (Carolina) - Jan Hladonik (Edmonton) 4:5p

Michal Kovařčík (Boston) - David Kofroň (Carolina) 2:1p

Jan Hladonik (Edmonton) - Ondřej Kovařčík (Toronto) 5:3

Michal Kovařčík (Boston) - Jan Hladonik (Edmonton) 4:3

Ondřej Kovařčík (Toronto) - David Kofroň (Carolina) 3:2

O třetí místo: Ondřej Kovařčík (Toronto) - David Kofroň (Carolina) 2:4

Finále: Michal Kovařčík (Boston) - Jan Hladonik (Edmonton) 4:3

KONEČNÉ POŘADÍ

1. Michal Kovařčík (Boston Bruins)

2. Jan Hladonik (Edmonton Oilers)

3. David Kofroň (Carolina Hurricanes)

4. Ondřej Kovařčík (Toronto Maple Leafs)

