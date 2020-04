Vždycky Motor! Prezident v brance, legenda Kuki. Tohle je sestava snů | iSport.cz

Roman Turek, Václav Prospal, Radek Dvořák a Milan Michálek. Budějovický Motor nicméně nabízí řadu legend i z dřívější doby • FOTO: Koláž iSport.cz

Ten počet medailí by se vám nevlezl ani do krabice od banánů. Českobudějovická hokejová škola je prošpikovaná zlatem a dalšími cennými kovy. Poskládali jsme vedle sebe to nejlepší, co se v dresu Motoru za posledních 70 let mihlo. V obraně najdeme jednoho z nejlepších československých beků historie nebo komunisty mučeného reprezentanta. V útoku pak fantastické střelce napříč padesátými lety i 21. stoletím. Tohle je sestava snů Motoru!