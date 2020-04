Změny ve Spartě: končí Blain, Smejkal míří do zahraničí. Kudrna pokračuje | iSport.cz

Útočník Sparty Jiří Smejkal se snažil procpat puk do branky, kotouč však měl v moci Gašper Krošelj • Barbora Reichová / Sport

Slovenský útočník Andrej Kudrna bude v hokejové extralize i nadále hájit barvy Sparty, s níž uzavřel novou roční smlouvu. V týmu Pražanů naopak končí další útočník Jiří Smejkal a kanadský obránce Jeremie Blain. O novinkách v kádru informoval ve čtvrtek v živě vysílaném pořadu Sparta On Air sportovní ředitel klubu Petr Ton. Zapojte se do nových diskuzí na iSport.cz >>>

Osmadvacetiletý Kudrna obléká dres Sparty už od roku 2015. V poslední sezoně si slovenský reprezentant připsal ve 49 zápasech základní části 29 bodů za deset branek a 19 asistencí. „Jsme rádi, že jsme se s Andrejem na novém ročním kontraktu dohodli,“ pochvaloval si Ton.

„Nedomluvili jsme se naopak na podmínkách pokračování s Jeremiem Blainem. V týmu nebude ani Jirka Smejkal, který se rozhodl, že to po dobré sezoně zkusí v zahraničí. Každý touží dostat se do ciziny, my budeme věřit, že kdyby se vracel, bude tím jeho klubem právě Sparta,“ řekl Ton.

Třiadvacetiletý Smejkal byl čtvrtým nejproduktivnějším sparťanem v základní části předčasně ukončené sezony. Během 47 utkání nastřádal 31 bodů (13+18) a vysloužil si i první dva reprezentační starty v kariéře. „Rozhodl jsem se využít nabídku ze zahraničí. Doufám ale, že dres Sparty ještě někdy obléknu,“ podotkl Smejkal.

„O Jirku je zájem z Finska, Švédska i z dalších lig,“ uvedl před měsícem pro server hokej.cz hráčův zástupce Robert Spálenka ze společnosti Sport Invest. „Loni na podzim se objevilo i něco směrem ke KHL, teď jsou ve hře varianty ve Skandinávii. Všichni víme, že tamní ligy nabízejí poměrně dobrou příležitost k tomu, aby si hráči řekli o šanci v Americe. A přesně tohle Jirku oslovilo,“ doplnil Spálenka.

Na jména nových tváří ve Spartě si musí fanoušci ještě týden počkat. „Ohledně posil je třeba vydržet do 1. května, neboť hráči jsou v klubech vázaní smlouvami do konce dubna,“ připomněl Ton.

Novou posilu přivítali Ton se sportovním manažerem Jaroslavem Hlinkou v realizačním týmu. Od 1. dubna je jeho novým členem bývalá velká opora Sparty Pavel Šrek. „Končí na pozici asistenta dorostu a přesouvá se ke mně a k Jardovi do kanceláře. Bude mít na starosti vyloženě věci spojené s mládeží; administrativu, přestupy a různé další věci,“ nastínil Ton.

