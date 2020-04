Novinky z Olomouce: čtyři odchody, posila z Komety. Co bude s Irglem? | iSport.cz

Zbyněk Irgl míří do Vítkovic • Barbora Reichová (Sport)

To si takhle přijde 18letý brankář Vojtěch Mokrý z Poháru DHL a v extralize škrtne Liberec i Kometu • Alena Zapletalová (Oficiální web HC Olomouc)

Budoucnost zkušeného střelce Zbyňka Irgla je zatím nejasná. Prodlouží v Olomouci, vrátí se do Vítkovic, nebo si vyzkouší někdejší EBEL? Bývalý reprezentant má na výběr • Barbora Reichová (Sport)

Odchody, které budou bolet? Takové jsou v Olomouci dva: Jan Jaroměřský (31) a Pavel Musil (27). Sympaťáci, oblíbenci fanoušků a hlavně kvalitní plejeři.

Jaroměřský míří do Třince, Moru opouští po dlouhých sedmi letech. Pomohl ji postoupit do extraligy a vyprofiloval se ve spolehlivého beka. Lukrativnější a ambicióznější štaci si rozverný vtipálek zaslouží.

Mrzet bude fanoušky i konec útočníka Musila, se kterým se „kohouti“ nedohodli na pokračování. Šikovný pravák po životní sezoně vyhlíží angažmá blíže pražskému domovu, nejreálněji momentálně vypadá plzeňská varianta. I vzhledem k tomu, že na západě Čech končí pětice hráčů.

Pro duo koučů Jan Tomajko, Zdeněk Moták tak vyvstává nový úkol, a to najít k Lukášům Klimkovi a Nahodilovi třetího kolegu do první lajny, která v uplynulém ročníku bavila tribuny parádními akcemi. Že by šance pro Jana Káňu?

S odchody Marka Laše (33) a Františka Skladaného (38) se Hanáci vypořádají snáz, byť i tihle zkušení útočníci odvedli klubu během několika sezon velmi cenné služby. Laš by se mohl vrátit na Vysočinu (Jihlava, Třebíč), Skladaný zamíří zpátky na Slovensko.

Ofenzivní náhradou je podle informací Sportu Lukáš Kucsera (28) z Komety, jenž za Olomouc dříve nastupoval v první lize, takže by neměl mít problém s adaptací. Jakožto odchovanec Vítkovic v plecharéně rozšíří už tak početnou ex-ostravskou kolonii, která na Moravě našla pohodu.

To Jakub Navrátil (20), talent z Přerova, který se v minulé sezoně blýskl 46 prvoligovými body, si bude muset na extraligovou úroveň zvyknout. Přesun v rámci kraje však dává smysl.

Ze CHANCE LIGY bude chtít v Olomouci zaujmout i Tomáš Gřeš (24) z Poruby a Jan Bambula (19) z Havířova.

A na závěr největší rébus: Zbyněk Irgl (39). Zůstane, vrátí se do Vítkovic, nebo si na závěr bohaté kariéry vyzkouší lákavou EBEL? Mora má o klíčovou oporu zájem, zatím však k dohodě nedošlo. Jasno by mělo být během nejbližších hodin.

Další příchody na Hanou se dají očekávat stejně jako každý rok až v následujících týdnech, možná měsících. Například Rostislav Olesz loni dorazil až na konci srpna.

Záleží, jak moc pandemie COVID-19 zamává s hráčským trhem.

Titulní stránka, deník Sport, 30. dubna 2020 • Foto Sport

HC Olomouc Vše o klubu ZDE