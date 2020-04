Hokejista sezony: komorní forma i hovory přes Skype. Hattrick pro Gulaše? | iSport.cz

Jak to všechno dopadne, seznámí fanoušky moderátoři Robert Záruba a Jiří Hölzel. Ze studia v Síni slávy českého hokeje zhodnotí sezonu a ohlásí vítěze jednotlivých kategorií. Kvůli vládním opatřením tentokrát proběhne vyhlášení bez přítomnosti diváků a osobní účasti oceněných. Trofeje nebude osobně nikdo předávat, přítomni nebudou žádní hosté, rozhovory proběhnou prostřednictvím internetu.

„Je to jediná možnost, jak sezonu aspoň nějak uzavřít. Za posledním zápasem předkola play off zůstaly tři tečky a dál nic. Tímhle tomu tu tečku dáme a sezonu shrneme, když už kolonka mistra zůstane nevyplněná,“ připomíná Záruba.

Vzhledem k předčasnému ukončení soutěže nepoznala extraliga vítěze, nemá ani nejlepšího hráče play off. To jsou však jediné kategorie, které v tomto roce nelze vyhlásit, na ostatní se dostane. Ocenění se s moderátory spojí Skypem a tentokrát se nemusí obléknout do smokingu. Důstojný ráz večera však má zůstat zachován. Partnerská agentura BPA sport marketing akci v této podobě připravovala zhruba tři týdny.

POSLEDNÍ VÍTĚZOVÉ ANKETY 2018/19 Milan Gulaš (Plzeň) 2017/18 Milan Gulaš (Plzeň) 2016/17 Michal Vondrka (Chomutov) 2015/16 Roman Červenka (Chomutov) 2014/15 Martin Ručinský (Litvínov)

„Od 12. března se řešilo, co s Hokejistou sezony. Čekali jsme, až Česká televize bude mít povolené natáčení, protože nejdřív směli vyrábět pouze zpravodajské pořady. Po Velikonocích se rozhodlo, že už se to realizovat může, hledali jsme co nevhodnější formu. Snažili jsme se udělat to co nejvíc v rámci toho, co je povoleno,“ vysvětluje Petra Pavelková z BPA.

Cílem bylo vyhlásit trofeje co nejblíž konci sezony. Od něj uplynulo něco přes měsíc. Pokud by se soutěž dohrála podle původního plánu, proběhlo by vyhlášení cen 4. května, což se s náhradním termínem téměř shoduje.

„Ještě před čtrnácti dny to vypadalo, že se nesejdeme ještě tak tři čtyři měsíce, že nouzový stav a s ním spojená opatření bude trvat déle. Až v poslední době se to začalo zase uvolňovat. Ale kdybychom to posunuli do května, června, neměli jsme záruku, že bychom se mohli sejít ve větší míře. Navíc v době, kdy by to šlo, už by se měla konat Zlatá hokejka. Spojit ji s Hokejistou sezony by šlo těžko, protože v tuto chvíli nevíme, co s ní vůbec bude. Co NHL, zda se bude dohrávat, jestli pustí hráče. Situace se pořád mění, těžko v téhle době něco předvídat,“ pokračuje Pavelková.

Večer se obejde bez kulturních vložek, ovšem vyhlášení Hokejisty sezony ani dřív nebyl estrádou jako Zlatá hokejka či Sportovec roku. Navíc se nevysílá na ČT1, spojovanou se zábavou, nýbrž na sportovním kanále. Zpestřením však budou rozhovory s oceněnými. „S většinou z nich uděláme krátké interview, ke dvěma máme hotové zvláštní příspěvky. A Milan Gulaš, který vyhrál nejlepšího střelce i bodování extraligy, promluví najednou,“ přibližuje Záruba.

Plzeňský kapitán 35 trefami obhájil prvenství v anketě deníku Sport o nejlepšího střelce. Popáté za sebou navíc vyhrál cenu hokejista západočeského týmu. Předloni triumfoval Tomáš Mertl, před ním dvakrát Dominik Kubalík. Gulaš ovládl se 76 body rovněž produktivitu. Zároveň je největším favoritem na zisk hlavní trofeje. Vyhrát může potřetí za sebou, čímž by vyrovnal rekordní hattrick Jiřího Dopity z let 1997 až 1999.

Sbírku trofejí letos rozšířila i cena stanice O2 TV Sport, která po vzoru NHL ocení hráče, jenž dokáže skloubit oddanost hokeji, vytrvalost, sportovní přístup nebo si prošel těžkou životní zkouškou. „Je dobře, že můžeme vyhlásit kategorie, které se dají. Nemůžeme se tvářit, že sezona neproběhla. Tohle bude aspoň trochu důstojné zakončení,“ dodává Pavelková.

Výsledky budou zveřejněny během vysílání pořadu.

