Hynek: Sám jsem pořád proti uzavření extraligy, ale... Teď jde o přežití sportu | iSport.cz

Litvínovský veterán Viktor Hübl gólem do šatny poslal Vervu do vedení • Pavel Mazáč / Sport

Verva už v první vlně před pandemií podporovala pokusy zavést nesestupovou soutěž. Nový sportovní ředitel Pavel Hynek se netajil tím, že patří k jejím odpůrcům. Jenže situace se mění strašně rychle. „V principu to vidím pořád stejně. Ale nikdo ještě neví, jaké budou dosahy pandemie. Pro některé je to boj o přežití už teď,“ tvrdí.

Téma nesestupové soutěže se v těžké době znovu otevírá. Změnil jste názor?

„Ne. V posledním rozhovoru pro Sport před nějakými třemi týdny jsem říkal, že ať jako trenér, nebo jako manažer jsem proti uzavírání extraligy, poněvadž to není dobré pro český hokej. V principu to vidím pořád stejně a trvám na tom. Říkám to obecně, bez ohledu na to, že působím v extraligovém klubu na určitých pozicích. Ovšem když vidím situaci, kterou to přináší, pandemie zasahuje do celé společnosti a nikdo ještě ani nezná její dosahy. Tohle ještě není ten vrchol, máme-li na mysli ekonomickou krizi. Nikdo neví, jaké budou následky třeba za další rok.“

Takže za této situace se nesestupová soutěž jeví jako možné řešení?

„Řešili jsme to na úrovni nejvyššího vedení. Samozřejmě, názory se tam třeba můžou různit. Ale následně musíme navenek vystupovat za klub jako jeden celek. A tam je ten pohled takový, že Litvínov je pro nesestupovou soutěž. Zatím se jedná pouze o návrh, musíme znát další podrobnosti, co všechno by to obnášelo, a důsledky s tím spojené. To může náš názor taky nějakým způsobem ovlivnit. Ale v podstatě se jako klub přikláníme k tomu, aby soutěž byla nesestupová.“

I celky, které byly zásadně proti, jsou otevřené diskusi. Vyplývá ten posun ze situace?

„Přesně tak. Podepisují se hráči, jsem v kontaktu s agenty, kluby mluví o své situaci do médií, jak se to kde řeší. Pro některé je to boj o přežití už teď, kdy ještě nepřišel vrchol krize. Situace může být ještě mnohem vážnější, kdyby došlo na katastrofické scénáře, liga by nezačala nebo začala později, sezona by se zkrátila. Nikdo neví, co bude na podzim. Pak by se muselo najet na úsporné režimy. Hráčům teď něco slibujete, podepisujete, a na podzim však může být situace úplně jiná, může být kritická. Teď už to není ani tak rozhodování o sportu, nýbrž o tom, aby hokej a sport jako takový tohle období nějak přežily. Nebudu za Litvínov uvádět konkrétní čísla, ale během tří týdnů máme značný propad v rozpočtu. A to za námi stojí Unipetrol, tedy opravdu silný majitel a partner.“

Proto svaz jako řídící orgán poprvé přišel s návrhem nesestupové soutěže a vizí na několik příštích let. Dřív by to neprošlo. Co teď?

„Svaz to deklaroval, záleží na klubech, jak se rozhodnou a kam to dojde. Přitom před měsícem taky nebyl nakloněn jakémukoli takovému řešení. Byl zásadně proti, ale vidíte, jak se to změnilo. Podobně to mají i kluby.“

Zatím jde jen o návrh. Po svém nástupu jste tvrdil, že skladba týmu bude záviset i na tom, jestli se sestupovat bude, nebo ne. Mezitím jste se dohodli s 41letým Viktorem Hüblem. Promítne se taky případná změna extraligového modelu do hráčské politiky Litvínova?

„Lhal bych, kdybych říkal, že to nebude mít vliv na směr a strategii při sestavování mužstva. Ale konkrétně třeba u Vanty Hübla můžu říct, že byl naše priorita. První jméno, na němž jsme se s trenéry shodli, a první hráč, jehož jsem oslovil. Jsem strašně rád, že jsme se dohodli. Jednání s ním byla opravdu vstřícná a rychlá. V tomhle případě jsme vůbec neřešili variantu, co by, kdyby se soutěž změnila. Ovšem bez ohledu na její příští podobu chceme mužstvo omladit, zrychlit, okysličit. Jinak to ani nejde.“

Kdyby došlo na nesestupovou variantu, budete postupovat ještě razantněji?

„Možné to je. Na druhou stranu to není tak, jak si spousta fanoušků představuje, že když se reálně uvažuje o nesestupové soutěži, třetí a čtvrtou lajnu teď budou hrát mladí. Tak to není.“

Proč myslíte?

„Mladé obecně, v celé extralize, v takové kvalitě ani nemáme. Budou hrát ti, co na to mají, i když se jich může objevit víc. Jedna oblíbená fráze říká, že mládí není zásluha. Navíc každý klub, ať s vyšším, či menším rozpočtem, bude chtít bodovat, postoupit do play off a vyhrát. Nikdy jsem nebyl zastáncem uzavřené soutěže za normální situace. Ale tenhle stav může přinést to, že bude třeba větší prostor pro dobré hráče do dvaceti let pro juniorskou reprezentaci. Pandemie postihla celý svět, jsem sám zvědav, jak to bude v zámořských juniorských soutěžích, kolik hráčů tam odejde. Teď jich může víc zůstat doma a připravit se na mistrovství světa tady.“

Někteří hráči v Litvínově už skončili, jiní přicházejí, jako slovenský reprezentant Denis Godla. Otevřeným tématem zůstává například František Lukeš. Jak budete postupovat dál?

„K 1. květnu jsme zveřejnili jména, která jsme podepsali, další budou následovat. U některých hráčů musíme dotáhnout papíry. Godlovým příchodem jsme vyřešili pozici brankáře. Je tam taky skupina těch, kteří v kádru byli a s nimiž jednáme. Záleží, zda dojdeme ke shodě po finanční stránce, jestli zapadnou trenérům do koncepce.“

Šéfovi představenstva Jiřímu Šlégrovi skončilo volební období a nemohl pokračovat. Tyhle záležitosti rozhodují jiní. Jeho konec však překvapil.

„Pro Litvínov by měl dál pracovat v jiné funkci. K těmto otázkám nemám oprávnění se vyjadřovat. Po jeho odvolání jsem však byl pověřen pravomocemi generálního ředitele, které dosud vykonával on. Nejsem sběratel funkcí. Moje parketa byli trenéři a hráči. Teď na mě vedle sportu spadla ekonomika a marketing, představenstvu se zodpovídám i za to. A musím říct, že Jirka Šlégr se při předávání agendy zachoval velmi vstřícně. Řešili jsme věci spolu, byl hodně nápomocný.“

HC VERVA Litvínov Vše o klubu ZDE