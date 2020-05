Návrat Poláka do Vítkovic? Rádi bychom ho přivítali, říká trenér | iSport.cz

Roman Polák koketuje s myšlenkou na návrat do extraligy, velmi rádi by jej ve svých řadách přivítali třinečtí Oceláři. • Profimedia.cz

Hokejisté Vítkovic rozjeli společnou přípravu a tréninky na nadcházející sezonu. Kvůli pandemii koronaviru sice s omezeními a po skupinkách, ale časově přesně podle plánu. Na atletickém stadionu ve Vítkovicích začali kondičními testy, z klíčových posil se okamžitě připojil útočník Lukáš Krenželok. Zbyněk Irgl, další z hvězdných navrátilců do mateřského klubu, zatím trénuje individuálně. Trenér Mojmír Trličík říká, že základní osa týmu je daná. Nicméně pokud by byla šance angažovat obránce Romana Poláka, rozhodně by se takové možnosti nebránil.

„V této chvíli a po dlouhých jednáních, za což chci poděkovat majiteli (Aleš Pavlík) i Romanovi Šimíčkovi, máme splněno a v podstatě všechno, co jsme chtěli,“ říká o kádru Trličík. Ve vzduchu ovšem stále jedno velmi zajímavé jméno visí. Obránce Roman Polák, který před odchodem do NHL také ve Vítkovicích hrával.

Zkušený bek se nechal slyšet, že o prodloužení kariéry v zámoří neuvažuje. Chce už s rodinou zůstat doma. Vítkovice by o jeho služby měly pochopitelně zájem. Stejně jako konkurenční Třinec. „Roman Polák? Nejenom já bych ho bral, ale celý realizační tým,“ reagoval trenér Trličík. „I všichni fanoušci vítkovického hokeje by ho rádi přivítali v mužstvu. Stejně tak si ale dovedu představit, že by ho ve svém týmu přivítala řada jiných klubů.“

Zástupci vítkovického klubu s Polákem v kontaktu jsou. To potvrdil i Trličík. „Ano, měli jsme schůzku. Celý realizační tým, tedy trenéři s Romanem (Šimíčkem),“ přitakal kouč. „Ale bylo to takové přátelské posezení, ne nějaká absolutní konkretizace okamžité spolupráce.“

Na první tréninkovém srazu kromě Zbyňka Irgla chyběli kanadští hráči Alexandre Mallet a Jesse Dudas, kteří se připravují v zámoří. Stejně tak slovenští útčoníci Peter Šišovský a Rastislav Dej. „Nebylo teď potřeba tahat na první sraz všechny, někteří kluci mají individuální přípravy. To v dnešní době není žádný problém, všichni jsou profesionálové, s tím nemám žádný problém,“ dodal trenér.

Společný trénink už nezačal ani bývalý kapitán Jan Výtisk. Osmatřicetiletý matador končí, přestože měl ještě roční smlouvu.

„Velice si vážíme toho, co pro Vítkovice udělal a jakou práci pro náš klub odvedl,“ vysvětloval Trličík. „Ukázal pravé vítkovické srdce a zaslouží si uznání i poděkování nás všech. V sestavování kádru na novou sezonu jsme si určili i styl a filozofii hry, kterou se chceme prezentovat a bohužel v rámci ní by se Honza Výtisk dostal až za hranu sestavy. Nebylo to snadné a příjemné, ale upřímně jsem řekl Honzovi, že pro novou sezonu jej vidíme maximálně na pozici sedmého až osmého beka a taky jsem dodal, že podle mého názoru to není s ohledem na jeho bohaté zkušenosti a skvělou hokejovou kariéru, ani k jeho věku a k jeho pozici důstojné, aby se takto u nás loučil s aktivní kariérou. V situaci, kdy by byl mimo sestavu.“

AKTUÁLNÍ KÁDR VÍTKOVIC

Brankáři: Miroslav Svoboda, Daniel Dolejš

Obránci: Robert Černý, Jesse Dudas, Patrik Koch, Lukáš Kovář, Jakub Kubeš, Jan Štencel, Peter Trška

Útočníci: Rastislav Dej, Jan Hruška, Zbyněk Irgl, Lukáš Krenželok, Tomáš Kubalík, Dominik Lakatoš, Alexandre Mallet, Josef Mikyska, Ondřej Roman, Jan Schleiss, Nicolas Werbik, Jan Bernovský, Josef Baláž, Martin Dočekal, Petr Fridrich, Peter Šišovský

