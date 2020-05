Plzeň začala přípravu bez Gulaše i Mertla, do tréninku se zapojil Kovář | iSport.cz

Je tam! Mladý útočník Jakub Pour poslal Plzeň do vedení na ledě Liberce • Michal Beránek (Sport)

Pardubický útočník Ondřej Machala (vpravo) slaví vstřelený gól do branky Plzně • Barbora Reichova / Sport

David Stach se po sezoně v Kladně vrací do Plzně • Barbora Reichová (Sport)

Do přípravy Plzně se zapojilo i několik mladých odchovanců, Michal Houdek (vlevo) se už v extralize stihl ukázat • Lukáš Kratochvíl (HC Škoda Plzeň)

Na prvním tréninku letní přípravy Plzně nechyběl ani Pavel Musil, čerstvá posila do útoku • Lukáš Kratochvíl (HC Škoda Plzeň)

Jelikož Jan Kovář (vpravo) aktuálně nemůže do Švýcarska, využil možnosti přípravy s Plzní • Lukáš Kratochvíl (HC Škoda Plzeň)

Do přípravy Plzně se zapojil i reprezentační útočník Jan Kovář (vpravo), na snímku posiluje vedle Jaroslava Kracíka • Lukáš Kratochvíl (HC Škoda Plzeň)

„Pondělky se budeme standardně připravovat na Lochotíně, úterý bude v Hradišti, ve středu trénujeme v areálu zimního stadionu, ve čtvrtek znovu Lochotín a v pátek opět Hradiště. Letos máme v plánu jedno soustředění na Šumavě, a to začátkem června,“ řekl klubovému webu kondiční trenér Plzně Jan Snopek.

Do přípravy pátého týmu nedohrané sezony se zapojily i nové posily - útočníci Pavel Musil z Mladé Boleslavi, David Stach z Kladna i Filip Suchý z Chomutova. Přidali se také odchovanci brankář Kristián Kolář, beci Michal Houdek, David Jiříček či útočníci Matěj Kolda a Sebastián Malát.

„Individuální přípravu mají pouze tradičně Milan Gulaš, Tomáš Mertl a také Viktor Lang, který se připravuje samostatně ve Švédsku,“ uvedl Snopek na adresu hráče, který působil v minulém ročníku stejně jako Suchý v prvoligovém Chomutově.

„Naopak se s námi připravuje Honza Kovář, který sezonu odehraje v Zugu,“ dodal Snopek k třicetiletému centrovi, který do Plzně přišel už v 15 letech z mateřského Písku a v sezoně 2018/19 se vrátil po pětiletém působení v Magnitogorsku v KHL a pokusu dostat se do NHL. Loni odešel Kovář do Zugu.

