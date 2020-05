Přestupová bomba! Sparta dosáhla na svůj hlavní cíl. Získala reprezentanta | iSport.cz

Reprezentační útočník Roman Horák je novou posilou pražské Sparty. Do extraligy se vrací po 11 letech. • Michal Beránek / Sport

Reprezentační útočník Roman Horák je novou posilou pražské Sparty. Do extraligy se vrací po 11 letech. • Jakub Pláteník/HC Sparta Praha

Hokejový útočník Roman Horák posílil Spartu. Osmadvacetiletý reprezentační útočník, který hrál poslední dva roky za Växjö ve Švédsku, se vrací do extraligy po 11 letech. V roce 2009 účastník dvou mistrovství světa i olympijských her v Pchjongčchangu z roku 2018 odešel z Českých Budějovic do Severní Ameriky, kde odehrál i 84 zápasů v NHL za Calgary a Edmonton. Se Spartou podepsal Horák roční smlouvu.