Jakub Neužil: Po šesti letech zpět ve Spartě. Gólman umí španělsky a má titul z VŠ | iSport.cz

Velkým obloukem se po šesti letech v nižších soutěžích vrátil do Sparty. „Je to skvělá věc. Vyrůstal jsem tady od osmé třídy do juniorů. Chci vydržet co nejdéle a hokejově se zlepšit. To je jediné, co řeším,“ vypráví Jakub Neužil (25). Po odchodu z pražského klubu se stal jedním z nejlepších gólmanů Chance ligy. Vedle toho vystudoval ekonomii na vysoké škole.

Odchovanci to měli ve Spartě vždycky těžké. Z gólmanů, s nimiž se Jakub Neužil potkával v mládeži, nakoukl do prvního týmu jen o dva roky starší Vojtěch Sedláček, který dnes chytá ve Francii. Po delší době je tu zase někdo, kdo z klubu vzešel a může se v něm prosadit.

„Šest sezon jsem strávil mimo. Člověk se musel dopracovat k tomu, aby dostal šanci. Když jsem odcházel, pomalu jsem ani nevěděl, jestli vůbec budu ještě někde hrát hokej. Jestliže to srovnám, kde jsem byl na začátku seniorské kariéry, je to motivace makat dál,“ říká jasně.

Ve Spartě skončil Jakub Sedláček, zkušený Michal Neuvirth po návratu ze zámoří zatím s týmem jen trénoval. Jedničkou zůstane Matěj Machovský, výchozí pozice ovšem není špatná. „Vnímám to jako příležitost. Chci se co nejvíc dostat do brány a taky se co nejvíc přiučit,“ pokračuje Neužil.

V předchozích letech byl vytížený dost. Od ročníku 2015/16 nastupoval za prvoligový Prostějov, tehdy hostoval ještě ve Vrchlabí. „V Prostějově jsem se dostal pořádně do chlapského hokeje, moc mi to pomohlo. Z mládeže byl člověk zvyklý na jiné věci, chytal jsem hodně zápasů. Měl jsem taky štěstí, že jsem byl první rok za Lubošem Horčičkou. Za tak zkušeným brankářem to byla velká škola. Pak už jsem chytal jako jednička a musel se učit za pochodu,“ vzpomíná.

Jako první gólman Prostějova si tři sezony držel průměr pod tři góly na zápas a úspěšnost zákroků minimálně nad 91 procent. Dvakrát uhájil týmu v soutěži nejvíc vítězství. Jenže vstup do minulého ročníku nevyšel a Neužil se stěhoval do Kadaně. „Tak to v hokeji chodí. Byl jsem zvyklý žít v nějakém rytmu, najednou jsem se musel sbalit a odjet úplně jinam. Ale okysličilo mě to. Kadaň v té době neměla ani jedno vítězství. Byla to docela výzva. Dal jsem si dokonce za cíl, že se odlepíme z posledního místa, což se podařilo.“

Vystudoval osmileté gymnázium, každý čtvrtek pak jezdil do Prahy na Vysokou školu ekonomickou, kde získal bakalářský titul v oboru podniková ekonomika a management. Auto raději nechával v Olomouci a přesouval se vlakem. „Po D1 to postrádalo smysl, ve vlaku jsem si navíc mohl něco připravit do školy. Ke vzdělání jsem byl doma vedený, chtěl jsem jít na ekonomku. Bylo to náročné, musel jsem skloubit všechno dohromady, ale v klubech mi vyšli vstříc,“ vypráví Neužil. Kromě financí se taky učil řeči. Zvládá dokonce španělštinu. „Na gymplu jsme ji měli jako další jazyk po angličtině. Na úroveň, na jakou jsem se musel dostat na vejšce, to však absolutně nestačilo a musel jsem dost máknout,“ vrací se.

Teď chce hlavně uspět ve Spartě, která se od jeho odchodu hodně změnila. Z jeho ročníku 1994 to dotáhl nejdál Dominik Simon, aktuálně hráč Pittsburghu. V týmu se nejvíc zná s Janem Košťálkem, hrávali spolu v dorostu. V Prostějově se potkal s Davidem Dvořáčkem. „Návrat na Spartu beru jako velkou šanci, pokusím se ji co nejlíp využít. Chci se dobře připravit a vybojovat si místo v týmu,“ dodává Neužil.

