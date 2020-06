Bednář má pravdu! Agent popsal, jak krachl přestup Muellera do Hradce | iSport.cz

Pálí tak unikátně a na ledě mu to myslí tak, že o něm sní hromada extraligových manažerů. Nejlepší snajpr na českém ledě! Řeč je o Peteru Muellerovi, hvězdě Komety, jemuž náramně sedí zdejší elitní soutěž. Brno mělo kliku, že se před dvěma roky neupsal Hradci Králové. Tam měl původně namířeno, vše bylo ústně domluveno, ale transakce, která mohla Mountfield vystřelit k titulu, padla. „Nepochopitelný příběh,“ vrací se zpět v rozhovoru pro iSport Premium Tomáš Krejčí, hráčův zástupce. Na čem jednání ztroskotalo? Jakému cizinci klub ještě dluží peníze? A proč už do Hradce nenabídne žádného zahraničního hráče?

Když v minulém týdnu Jaroslav Bednář dostal otázku, proč opustil manažerský post v Mountfieldu HK, jako jeden z důvodů jmenoval osobu generálního manažera Aleše Kmoníčka. Jeho kroky podle bývalého kapitána týmu zhatily příchod řady zahraničních akvizic, včetně Petera Muellera, jenž místo toho září v konkurenční Kometě.

„Nikdy bych nekývl na zájem udělat rozhovor do novin kvůli zmařenému přestupu, protože to se stává, je to běžné. Tady musím udělat výjimku,“ předesílá agent Tomáš Krejčí ze společnosti Unlimited Sports Management. „Jarda Bednář má ve všem pravdu. Díky jeho kontaktům v Americe a skvělému skautingu měl Peter Mueller nakročeno do Hradce. Ale pan Kmoníček vše zarazil. Tak jsme rozjeli jednání s Kometou,“ líčí Krejčí.

Jsou to dva roky, co padla akce Peter Mueller do Mountfieldu. Proč to nevyšlo?

„Peter Mueller před dvěma roky zvažoval další budoucnost a společně s bývalým útočníkem NHL Robem Schrempem mohl jít v klidu do Hradce Králové. Původní záměr Hradce byl pořídit si Schrempa, jenž zrovna končil v Salcburku. Následně projevil zájem o stejné angažmá i Peter, lákalo ho hrát s Robem. Mít tuhle dvojičku přišlo zajímavé i Mountfieldu, finance byly představenstvem klubu schválené, podobné pro oba hráče. Jenže pak se to začalo nepochopitelně zašmodrchávat.“

Proč?

„V jeden čas nebyl Peter asi na týden k zastižení, a tak jsme si s Hradcem řekli, že dotáhneme nejprve Schrempa. Pan Kmoníček nám poslal k podpisu smlouvu, odsouhlasenou oběma stranami. Ale následně se nám ozval, že kontrakt podepíše zpětně, až ve chvíli, kdy uzavře smlouvu i Mueller. Na to konto se ozval Rob, že nikdy v kariéře nezažil, aby jeho příchod byl podmíněn dohodou s jiným hráčem. Toto ani nikdy nebylo ve hře. Rob zpozorněl, ale dal klubu čas několik dnů k uzavření dřívější dohody. Jakmile jsme dohnali Petera a popsali mu situaci, odmítl do Hradce jít se slovy, že takový postup také