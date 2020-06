Malík draft neřeší: Soustředím se na sebe. V Třinci by měl být dvojkou | iSport.cz

Nick Malík si zachytal na posledním MS do 20 let, v příští sezoně by měl mít větší roli v Třinci • Michal Beránek (Sport)

Posunutí draftu do NHL nevnímá brankář Nick Malík jako velký problém. I proto, že naskýtá šance být dvojkou v extraligovém týmu třineckých Ocelářů. „Chtěl bych i trošku napravit zápasy, které jsem v extralize minulý rok neměl nejlepší,“ říká osmnáctiletý talent, který by měl v mistrovském týmu vytvořit tandem se zkušeným Jakubem Štěpánkem.

Uplynulá sezona byla pro Nicka Malíka hodně pestrá. Chytal za prvoligový Frýdek-Místek, připsal si dva premiérové starty v extralize za Třinec, v sedmnácti letech debutoval na domácím mistrovství světa do 20 let a ročník dohrával v zámořské OHL. K draftu pochopitelně vzhlíží, ale upínat se k němu nehodlá. „Asi jako každý bych chtěl být v draftu vybraný, ale teď se soustředím na sebe. Chci mít dobrou letní přípravu a co nejlepší sezonu. Pak se uvidí.“

Jaké máte ohledně draftu do NHL ambice?

„Draft je posunutý až někdy na září, bude to jiné. Myslel jsem si, že bych do třetího kola mohl být, alespoň takové jsem viděl odhady. Ale nevím, jak to vlastně všechno dopadne, není to na mně.“

O které další české hráče bude podle vás v zámoří zájem?

„Asi všichni víme, že nejvýš bude Honza Myšák. Přeju to i dalším klukům, ale soustředím se na sebe.“

Z gólmanů by měl být podle skautů nejvíc v kurzu zřejmě Jaroslav Askarov z Ruska.

„Na pár turnajích jsem se s ním střetl, gólman to je dobrý. Nemyslím si, že by byl něčím až tolik výjimečný, v ročníku jsme podle mého tři čtyři na podobné úrovni. Akorát že za Rusákama se mu asi chytá úplně jinak. Tihle kluci jsou teď světová špička, v tomhle to má tedy i lehčí. Když dostanu gól a vím, že kluci přede mnou další tutově dají, není to pro gólmana až takový tlak. Určitě to ale dobrý gólman je.“

Jednička draftu se zdá být jasná? Také byste zvolil Alexise Lafrenièra?

„Jasně, potvrzuje to už druhým rokem. Je pozdní ročník, takže měl víc času na zlepšení, kvality má, je opravdu dobrý. Na mistrovství světa dvacítek byly vidět jeho zkušenosti, přehled. Jedničku draftu si zaslouží.“

Ať už pro vás zámořský výběr dopadne jakkoliv, měl byste být v Třinci dvojka za Jakubem Štěpánkem. Je to tak?

„Mám smlouvu v Třinci, měl bych tedy zůstávat. Já bych chtěl. Chlapský hokej je přece jenom něco jiného a extraliga je ještě o level výš než první liga. A taky bych rád trošku napravil zápasy, které jsem v extralize minulý rok neměl nejlepší. S Vary jsme prohráli 1:6, pak jsem naskočil proti Liberci (0:5), což taky nebylo úplně vydařené. Trošku se musím oťukat, být lepší a zvednout se. Vím, co musím zlepšovat a pilovat. Práce je dost.“

Klubovou jedničkou je Jakub Štěpánek, jak ho vnímáte?

„Jako svého učitele. Má za sebou skvělou kariéru, a když naskočil v Třinci, měl super sezonu, výborně chytal na Spengleru. V KHL byl taky úspěšný, vyhrál titul ve Švýcarsku... Chytá dobře, od něho se můžu jen učit.“

Organizace získala i talentovaného gólmana Tomáše Suchánka z Přerova, který je o rok mladší než vy. Znáte se?

„Ne moc úplně, jen jsme se párkrát viděli na kempu repre. Fajn kluk, takový tichý. Vím, že chytat rozhodně umí.“

Po juniorském mistrovství světa na přelomu kalendářního roku jste se z Frýdku-Místku přesunul do zámořské OHL. Splnila mise účel?

„Určitě ano. Šel jsem tam s tím, že to pro mě bude výzva hlavně lidsky. Sice jsem v zámoří žil, když ještě v NHL hrával táta, ale i tak to pro mě bylo nové. Hodně mi pomohl Jarda Pytlík, který za Soo Greyhounds hrál už druhým rokem. Zaučil mě, suprově mě mezi sebe vzali i kluci. I hokej tam měl něco do sebe, hráči jsou technicky fakt dobří. V OHL se ani moc nebrání, všechno to bylo spíš do kombinace. Super zápasy.“

Zachytal jste si, když se na obrany až tolik nehrálo?

„Pro mě to nebylo v tomhle směru úplně nejlepší, čísla totiž až tolik nevypadají (16 zápasů, průměr 3,77, úspěšnost 88,6 %). Ale tým jsme měli mladý a nebyli jsme úplná špička soutěže. Fakt se tam nebrání. Je jim jedno, jaký je stav, kluci se vyvíjí tím, že útočí. Bylo znát, že už mají zkušenosti, navíc výborně na tom byli individuálně a ťukali si to prakticky do prázdné.“

Vytížení odpovídalo vašim představám?

„Co jsem přišel, dostal jsem většinu zápasů. Hned po příchodu jsem chytal tři nebo čtyři po sobě, což jsem možná trošku přepálil. Změna času, hodně nových věcí, zvykal jsem si. Pak na mě dolehla únava, necítil jsem se nejlépe, takže jsme se pár zápasů střídali. Ale ke konci už jsem byl zase v pohodě a v brance. To bylo dobré.“

Jakou zpětnou vazbu jste od klubu dostal?

„Nedávno jsem o tom se zástupci klubu mluvil, protože jsem ze zámoří odlétal rychle, abych se dostal domů. Říkali, že super. Že byli spokojení s tím, jak jsem pracoval a připravoval se mimo led. Že se jim to líbilo a nemůžou říct, že by něco bylo špatně.“

Hraje to pro vás velkou roli do budoucna?

„Chtěl jsem počkat na draft a podle toho se rozhodovat. Ale tím, že se vše posunulo, nemá cenu čekat. Připravuji se s Třincem, v pondělí jsme začali přípravu. Na tohle se soustředím.“

