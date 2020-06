Neuvirth naplno dře se Spartou a hlásí: Chci titul! Do klubu už lákal Gudase | iSport.cz

Po pěti týdnech letního drilu maká na návratu a bez žádného omezení. Hokejový brankář Michal Neurvith byl ještě nedávno kvůli zdravotním problémům blízko konce kariéry, nyní to však spíš vypadá, že se mezi tři tyče vrátí, v dresu mateřské Sparty. „Cítím se moc dobře! Čeká mě ještě hodně dřiny, ale zatím mám velkou radost,“ řekl zkušený gólman pro klubový web. Pokud comeback opravdu vyjde, rád by s Pražany v nové sezoně zaútočil na cíl nejvyšší.

Se zraněními se potácí velkou část kariéry. Poslední zdravotní trable s kyčlemi stály Michala Neuvirtha skoro dva roky bez hokeje (v sezoně 2018-19 odchytal jen sedm zápasů za Flyers, naposledy v lednu 2019) a kariéru v NHL, kterou neúspěšně restartoval v Torontu. „Necítil jsem se zdravý ani jeden den, co jsem tam byl,“ přiznal dvaatřicetiletý rodák z Ústí nad Labem po návratu do Česka.

Po nejistých měsících, kdy nevěděl, zda ještě někdy nastoupí do ligového zápasu, se však někdejšímu reprezentantovi snad blýská na lepší časy. Se Spartou, do které se vracel po příletu ze zámoří, absolvoval zatím celou letní přípravu a pod bdělým dohledem Petra Přikryla, trenéra brankářů už více jak dva měsíce nepociťuje žádnou bolest. V rozhovoru pro hcsparta.cz prozradil, že má ze sebe a z celého týmu velkou radost.

„Dělám všechna cvičení bez úlev. Jsem nadšený z toho, v jakém stavu moje tělo je. Přípravu máme kvalitní a dobře nastavenou. Jde vidět, že příprava dává smysl.,“ žářil Neuvirth optimismem. Zatím nechce nikam předbíhat, do začátku prvního týmového tréninku na ledě zbývá přeci jen zhruba pět týdnů a do nového ročníku ještě delší doba. Nadále však hodlá odvádět maximum. O nakopnutí kariéry tedy konečně nemusí jen doufat.

K možným budoucím startům za Spartu navíc bývalého brankáře Washingtonu, Buffala či Philadelphie pohání nabušený tým s nejvyššími ambicemi a nabitá sezona, ve které si mají Pražané zahrát Ligu mistrů a Spengler Cup. Prestižní švýcarský turnaj chytal Neuvirth již ve svých sedmnácti letech. „Byla to pro mě neskutečná zkušenost a zážitek,“ zavzpomínal dvojnásobný vítěz Calder Cupu.

Snad mi vydrží zdraví, než se Radko vrátí

Vedle trofejí ze severoamerických juniorek a bronzu z mistrovství světa osmnáctek nemá účastník Světového poháru 2016 žádný úspěch se seniory. Pocit úspěchu by po dlouhé době rád znovu prožil ve Spartě.

„I tohle mě žene dopředu, protože nezáleží na tom, jaký titul vyhrajete. Každou trofej oslavujete se spoluhráči, s celým klubem i s fanoušky. Vyrůstal jsem tady, prošel jsem mládeží až do juniorky a Sparta mě připravila na velký hokej. Nad jiným týmem v Česku bych ani neuvažoval. Navíc Praha je Praha a Sparta je pojem sám o sobě,“ řekl švagr obránce Radka Gudase .

Českého tvrďáka z NHL se prý již pokusil zlanařit do Sparty. Neuvirth to bral samozřejmě z legrace, ale sen o společném angažmá v Česku se svým velkým kamarádem ho drží. „Radko má před sebou určitě ještě několik let v NHL, ale už jsme se bavili o tom, že bychom si spolu rádi zahráli. Doufám, že mi vydrží zdraví a budu chytat, než se vrátí do Česka.“

Do té doby si bude jistě náramně rozumět se současnou sparťanskou jedničkou Matějem Machovským , se kterým si již stihl vytvořit kamarádský vztah. (i díky zálibě v autech) Podle Neuvirtha je dobře, že si Pražané udržují dva nadstandardní gólmany. Podobně pozitivně vidí i trenérský tandem Hořava-Jandač. Pod oběma si již zahrál a řadí je mezi pět nejlepších českých koučů.

