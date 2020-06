Adamského chtěly Pardubice. Přednost dal první lize v Havířově | iSport.cz

Martin Adamský se raduje po gólu do sítě Hradce Králové • Barbora Reichová / Sport

„Nechci upřednostňovat extraligu s tím, že bych hrál čtvrtou lajnu,“ vysvětloval své rozhodování nedávno pro iSport.cz. „Radši bych bral první lajnu v první lize, než abych měl šest minut ice timu v extralize. To by mě naplňovalo víc. A taky už se moc nechci stěhovat. Takže je jasně nápadné, že jsem zvažoval nabídky kolem komína.“

Rodák ze Studénky odehrál v elitní soutěži 932 zápasů (222+190). Všechny starty si připsal ve dvou klubech - v Plzni a v Třinci. S Oceláři vyhrál dva mistrovské tituly (2011 a 2019), přidal k tomu dvě stříbra a semifinále Ligy mistrů. V posledních čtyřech sezonách byl kapitánem, případně zástupcem kapitána.

„Toho jsem si vážil,“ nezastíral Adamský. „I Zbyňa Irgl nedávno říkal, že by každému přál, aby si v takové organizaci zahrál. A když se to tak vezme, tak jsem skončil jako úřadující šampion. Svoji třineckou anabázi jsem začal titulem a skončil ji titulem. To je pěkný konec.“

Od Ocelářů sice dostal podobně jako Jiří Polanský nabídku na přesun do partnerského Frýdku-Místku. Zatímco Polanský zvažuje konec kariéry, Adamský dal přednost Havířovu. „Chtěli jsme, aby pokračovali v partnerském týmu, kde by byli velkou posilou a zároveň dobrým příkladem mladým,“ říká sportovní ředitel Jan Peterek. „Oba tady měli parádní kariéru, jejich přístup byl výborný.“

