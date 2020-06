Vítkovičtí hráči prodávali permanentky, Krenželok „ukecal“ korunu | iSport.cz

Vítkovický klub, který by se po hororové sezoně rád vrátil do vyšších pater extraligy, už ohlásil návrat několika zvučných opor. Z Liberce se vrátil Lukáš Krenželok, z Olomouce Zbyněk Irgl, ze zámoří přijde Roman Polák. Klub věří, že fandové svůj tým podpoří.

„Zájem je docela dobrý, od dvou hodin, co jsme dorazili na kasu, jsme prodali přes třicet permic,“ líčí Krenželok. Jeho parťák Jan Štencel, který byl zrovna u počítače, ho lehce opravil. „Už čtyřicet.“ Krenželok si pochvaloval asistenci slečny pokladní. „Když byl u okýnka jeden člověk, dalo se to zvládat, ale když jich bylo ve frontě víc, tak už nevíme, kam dřív skočit. Štenclík to dvě hodiny ode mě odkoukával, pak přijde pán s rezervací a byli jsme vykulení oba dva. A to už jsem si myslel, že můžu prodávat jako profík. Ale ne, zlatý hokej.“

Vítkovický klub prodává vstupenku pro stávající permanentkáře na celou sezonu za 3990 korun. „Jasně, včetně play off,“ ujišťoval Krenželok kupujícího. „Tam se prostě musíme dostat, nic jiného si nepřipouštíme.“ Pro nové permanentkáře je cena 4490.

K novým permanentkám jsou k mání i vouchery na bonusové balíčky a slevy u partnerských společností. Tyto balíčky budou v úterý od 14 do 17 hodin v prodejně Fanshopu předávat Zbyněk Irgl a Miroslav Svoboda. „Zbyňa bude ve fanshopu rozdávat tašky a my tady jedeme transakce s penězi,“ čertil se naoko Krenželok. „Není to úplně lehké, na pokladně je několik variant, řada míst, několikrát mě vyloženě zastavil Windows. V hokeji zpracuju a jedu, tohle je složitější šichta. Je jasné, že k tomu museli vybrat ty nejzodpovědnější.“